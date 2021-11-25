Після того, як стало відомо, що у Північній Кореї засудили до розстрілу контрабандиста, який ввіз у країну копії серіалу «Гра в кальмара», та до трудових таборів — школярів, які ризикнули його подивитися, в азійській та західній пресі з'явилися повідомлення про те, що у КНДР заборонили носити шкіряні плащі. Поліціянти знімають їх з людей прямо на вулицях, а також влаштовують рейди у магазинах, конфіскуючи ці предмети одягу.

Як повідомляє Radio Free Asia, ці заходи вживаються, оскільки влада вважає «неповажним» копіювати культовий стиль лідера країни Кім Чен Ина, який має слабкість до шкіряних плащів. Вперше він з'явився на публіці у цьому одязі 2019 року — в одному з телевізійних сюжетів. Останнім часом шкіряні плащі стала також носити молодша сестра Кім Чен Ина — член політбюро Кім Йо Чжон, яку багато хто вважає можливою наступницею брата. Шкіряний плащ став своєрідним символом влади, який не повинен бути доступним для простих громадян.

Плащі та пальта в основному завозять з Китаю — з натуральної шкіри для еліти та зі штучної — для інших. Плащі та пальта з натуральної шкіри коштують у КНДР близько 34 доларів. Зі штучної — приблизно 16. При цьому середня місячна зарплата в країні становить близько 4 000 північнокорейських он (близько 0,66 долара).

Мода на плащі поширилася серед місцевих багатіїв. І донедавна на це не звертали уваги. Однак тепер настрої керівництва змінились. За словами одного з мешканців Пхеньяну, влада характеризує модний тренд як «нечисту тенденцію кидати виклик авторитету Вищого Сану». Вони проінструктували громадськість не носити шкіряні пальта, бо це «частина директиви партії — вирішувати, хто може їх носити».

Довгі шкіряні плащі увійшли до моди відносно недавно, а ось шкіряні куртки користуються тут популярністю з початку 2000-х років — під впливом південнокорейських фільмів.

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