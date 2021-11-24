У Північній Кореї розстріляли контрабандиста, який завіз до країни копії серіалу «Гра у кальмара»

У Північній Кореї розстріляли контрабандиста, який завіз у країну з Китаю та підпільно продавав копії південнокорейського серіалу «Гра в кальмара».

Як пише видання Daily Star, керівництво КНДР вважає, що в популярному в усьому світі серіалі прихований не такий вже тонкий натяк на критику комуністичної держави. І що антиутопічне телешоу, в якому маргіналізовані люди борються до смерті за грошовий приз, «знайде відгук» у місцевих жителів, які можуть провести паралелі з їхньою власною реальністю.

При цьому багато жителів Північної Кореї все ж таки таємно дивляться заборонений серіал, який розповсюджують на піратських DVD-дисках та USB-носіях. Хоча якщо про це стає відомо владі, порушникам загрожує суворе покарання.

Так, як повідомляє Radio Free Asia, у провінції Хамгьон на перегляді серіалу попалися семеро старшокласників. Того, хто купив диск із серіалом, було засуджено до довічного ув'язнення. Шістьох його друзів відправили на п'ять років до трудових таборів. Продавця-контрабандиста засудили до страти. А вчителів та адміністраторів школи, де вчилися підлітки, звільнили, виключили з партії та заслали на роботу до шахт та сільських районів країни.

Арешти школярів були здійснені відповідно до нового Закону про викорінення реакційної думки та культури, який передбачає максимальне покарання у вигляді смертної кари за перегляд, зберігання чи розповсюдження медіаматеріалів із «капіталістичних» країн — особливо з Південної Кореї та США.

Уряд країни дуже серйозно сприйняв цей інцидент, заявивши, що це ознака «халатного ставлення до освіти молоді».

Раніше «ФАКТИ» писали — Серіал «Поклик пекла» обійшов «Гру в кальмара» і став найпопулярнішим на Netflix.

105

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter