Розкрито секрет працездатності та душевного здоров'я 95-річної королеви Єлизавети II

Британський королівський експерт, біограф та головний редактор журналу Majesty Інгрід Сьюард розкрила в інтерв'ю американському виданню People секрет працездатності та душевного здоров'я 95-річної королеви Єлизавети II.

За словами Сьюард, Її Величності дуже допомагає вміння все «розкладати по поличках». «По суті, вона відкладає речі в коробку і каже собі: „З цим можна розібратися в четвер“, наприклад. Вона не дозволяє навалюватися на неї всьому одразу», — розповіла експерт. І додала, що королева вміє розмежовувати справи, що стосуються сім'ї, та питання, які торкаються її суспільної ролі.

Як каже Інгрід, королева «ментально дисциплінована», і це багато в чому пояснює її здатність працювати в такому солідному віці та зберігати душевне здоров'я — навіть якщо видався такий нелегкий рік, коли вона пережила низку гучних скандалів, що торкнулися королівської родини (звинувачення у сексуальному насильстві її сина принца Ендрю та неприємні для королеви інтерв'ю її онука принца Гаррі та його дружини Меган Маркл), і втратила свого коханого чоловіка принца Філіпа, який помер у квітні у віці 99 років.

В останні місяці у королеви, яка готується відзначити 70-річчя свого перебування на троні, також виникли проблеми зі здоров'ям, через які вона змушена була скасувати свою участь у низці заходів. Проте вона не збирається здаватися. І після короткої перерви повернулася до своїх обов'язків.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королева Єлизавета II ненароком показала фото своїх правнуків, що ніколи раніше не публікувалося.

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