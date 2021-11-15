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«У палаці щось приховують»: стан здоров'я королеви Єлизавети II викликає побоювання її підданих

9:32 15 листопада 2021
Королева Єлизавета

Британців налякали новини щодо здоров'я 95-річної королеви Єлизавети, яка наступного року готується відзначити Платиновий ювілей — 70-річчя від дня її сходження на престол.

14 листопада практично в останню хвилину було скасовано участь Її Величності у жалобних заходах з нагоди Дня поминання полеглих солдатів — що сталося вперше за останні 22 роки. У Букінгемському палаці заявили, що Єлизавета II розтягнула м'язи спини. Тому їй було б важко простояти усю церемонію на балконі Міністерства закордонних справ, як того вимагав протокол. Замість Її Величності на балконі з'явилися її родички — герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, герцогиня Корунольська Камілла та Софі, графиня Уессекська.

Востаннє королева, яка у квітні цього року поховала свого чоловіка принца Філіпа, з'являлася на офіційному заході 19 жовтня, коли приймала у себе у Віндзорському замку політиків та бізнесменів. Ніч на 21 жовтня 95-річна Єлизавета провела у лікарні, скасувавши дводенну поїздку до Північної Ірландії, а також низку інших заходів. Лікарі рекомендували їй відпочити кілька тижнів.

Увечері 13 листопада Єлизавета також не була присутня на традиційному Фестивалі поминання, що відбувся в лондонському Альберт-холі.

Пішли чутки про те, що палац може приховувати справжній стан справ, і що здоров'я королеви насправді набагато гірше, ніж озвучено в офіційній версії. Так, популярний телеведучий Пірс Морган, давній недоброзичливець принца Гаррі та Меган Маркл, написав у соцмережах: «Палац каже, що вона „пошкодила собі спину“, але я починаю побоюватися, що вони щось недомовляють про її здоров'я. Сподіваюся, я помиляюсь», — написав Морган.

Аналогічні побоювання також висловлювали інші користувачі мережі. У відповідь на чутки прем'єр-міністр країни Борис Джонсон заявив на пресконференції, що «зустрічався з королевою минулого тижня» у Віндзорі. За його словами, вона почувається добре.

Раніше «ФАКТИ» писали — Меган Маркл загнала королеву Єлизавету в кут — королівський коментатор.

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