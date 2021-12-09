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Королева Єлизавета II ненароком показала фото своїх правнуків, що ніколи раніше не публікувалося

15:10 9 грудня 2021
Королева Єлизавета

Королева Британії Єлизавета II, яка у листопаді відвідала хрестини відразу двох своїх правнуків (синів принцеси Євгенії та Зари Тіндолл), ненароком показала архівне фото старшого правнука та правнучок, яке раніше ніколи не публікувалося.

Як пише видання The Mirror, фотографія, що стоїть у рамці на столику біля сумочки королеви, фігурує на знімках, зроблених під час аудієнції, яку Її Величність дала у Віндзорському замку органісту Томасу Троттеру, який отримав з її рук медаль за свій внесок у мистецтво.

На фото, яке, швидше за все було зроблено наприкінці 2016 року, королева тримає на руках зовсім ще маленьку принцесу Шарлотту — доньку Кейт Міддлтон та принца Вільяма. Там також зображені нині покійний чоловік королеви принц Філіп, старший брат Шарлотти принц Джордж, донька Зари Тіндолл Міа, а також Саванна та Айла — дочки найстаршого з онуків королеви Пітера Філліпса.

Фанати помітили, що на столику стояла ще одна фотографія, на якій Єлизавета та Філіп позують із правнуками. Це фото, датоване 2018 роком, було оприлюднене цього року — після смерті Філіпа. На ньому, крім згаданих дітей, присутні також молодший брат Джорджа і Шарлотти принц Луї та молодша дочка Зери Тіндолл Лена.

Фото 2018 року

Загалом у монарха зараз є вже 12 правнуків. За останні роки двоє дітей народилося у принца Гаррі та Меган Маркл, Зара Тіндолл народила свою третю дитину, а принцеси Євгенія та Беатріс стали мамами первістків.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Багато рухів стегнами»: принц Вільям розповів, чим його діти займаються вранці на кухні.

Фото The Mirror/Twitter

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