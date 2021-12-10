Королеву Єлизавету засмутило фото педофіла, який позував у її улюбленому приватному будиночку

У суді над Гіслейн Максвелл, яка звинувачується в пособництві фінансисту-педофілу Джеффрі Епштейну, що змушував займатися проституцією неповнолітніх, була представлена фотографія, де Максвелл і Епштейн сидять, обійнявшись, у місці яке знаходиться на території приватної резиденції британської королеви Єлизавети II — шотландського замку Балморал. Це зроблений з колод «рибальський будиночок» біля річки, в якому Її Величність любить відпочивати з рідними та близькими.

Як повідомляє Бі-бі-сі, фотографія, представлена суду, була знайдена в нью-йоркському особняку Епштейна. Ймовірно, знімок було зроблено у 1999 році, коли принц Ендрю запросив пару погостювати у Балморалі. У скандальному інтерв'ю 2019-го року принц Ендрю, якого зараз звинувачують у тому, що він займався сексом із малолітніми «рабинями» Епштейна, говорив, що «був не такий вже й близький» із ним. З Гіслейн принц потоваришував під час їхнього навчання в Оксфордському університеті.

У суді над Максвеллом неодноразово звучали свідчення про те, що принц кілька разів літав приватним літаком Епштейна. На принца Ендрю раніше подала до суду одна із жертв Епштейна — Вірджинія Джуффре, яка звинуватила сина королеви у зґвалтуванні.

59-річна Гіслейн Максвелл перебуває під арештом з минулого року. Її звинувачують у тому, що в період з 1994 по 2004 роки вона вербувала дівчаток-підлітків, з якими Епштейн, його друзі та вона сама займалися сексом.

Епштейн наклав на себе руки у віці 66 років у нью-йоркській в'язниці у 2019 році в очікуванні суду за звинуваченням у сексуальному насильстві.

Королівський експерт Роберт Джобсон заявив, що Її Величність, безумовно, засмучена тим, що педофіл з комфортом позував на території її приватної власності — у такому дорогому її серцю місці.

«Цей будиночок настільки особистий для неї. Вона часто втікала туди зі своїми друзями та фрейлінами, і просто насолоджувалася своїм шотландським притулком…», — заявив він. Джобсон також додав, що принц Ендрю має бути дуже близьким із людьми, яких запрошує у гості до замку своєї матері. Це не могли бути «просто знайомі».

Раніше «ФАКТИ» писали — Скотланд-Ярд відмовився від розгляду звинувачень принца Ендрю у сексуальному насильстві.

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