Скотланд-Ярд відмовився від розгляду звинувачень принца Ендрю в сексуальному насильстві

Поліція Лондона відмовилася від розгляду звинувачень у сексуальному насильстві щодо сина королеви Єлизавети принца Ендрю, а також щодо покійного бізнесмена Джеффрі Епштейна. Як повідомляє видання Daily Mail, у Скотленд-Ярді заявили, що рішення було прийнято після розмови з обвинувачкою — Вірджинією Джуффре (у дівоцтві Робертс), яка раніше подала на принца до суду США. Вона стверджувала, що за розпорядженням Епштейна її переправили до Лондона, коли їй було 17 років, і змусили займатися з Ендрю сексом.

Раніше представники поліції вже розглядали заяви Джуффре, але не почали повне розслідування, заявивши, що справа знаходиться у юрисдикції влади США. Після того, як цивільний позов був поданий до суду Нью-Йорку, комісар лондонської поліції Крессида Дік попросила своїх офіцерів знову розглянути звинувачення, додавши, що «ніхто не стоїть над законом». Однак тепер стало відомо, що «перевірка завершена, і ніяких подальших дій вжито не буде».

Тим часом 61-річному герцогу Йоркському, якого Вірджинія звинувачує у «зґвалтуванні першого ступеня», все ще загрожує постати перед судом, хоча він категорично наполягає на своїй невинності. Він посилив свою команду юристів і готується до захисту.

За інформацією інсайдерів у палаці, брат і сестра Ендрю принц Чарльз і принцеса Анна, а також його племінник принц Вільям вирішили, що опальний принц, який змушений був скласти з себе королівські повноваження через скандал з Вірджинією та Епштейном, не може повернутися до своєї колишньої ролі. Принц Вільям назвав дядька «загрозою для королівської сім'ї».

Раніше «ФАКТИ» писали — Королева Єлизавета II «витрачає мільйони доларів» на юридичний захист свого сина принца Ендрю, якого звинувачують у зґвалтуванні.

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