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Туреччину атакував потужний ураган: загинули чотири людини, вітер зриває дахи з будинків та перевертає машини (відео)

19:46 29 листопада 2021
ураган у Туреччині

У Туреччині, де влітку вирували лісові пожежі, потужний ураган зривають дахи будинків, валить дерева та конструкції. Про це повідомляє телеканал NTV.

Зазначається, що у багатьох провінціях Туреччини сильний південно-західний вітер зриває дахи будинків, руйнує конструкції, перевертає машини. Так, у Стамбулі впала вежа з годинником, момент падіння якої очевидці зняли на відео. Внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав.

Крім того, влада призупинила рух суден по протоці Босфор через ураганний вітер. Також наголошується, що шість літаків авіакомпанії Turkish Airlines не змогли приземлитися у Стамбулі.

Загалом кількість загиблих через ураган зросла до чотирьох, ще 19 людей поранено, повідомили в адміністрації губернатора міста.

"За даними управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих, внаслідок сильного вітру, який почався в Стамбулі, чотири людини загинули і 19 отримали поранення, троє з них у тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

Головне управління метеорології Туреччини випустило помаранчеве попередження для 17 провінцій, де очікується сильний вітер.

Нагадаємо, влітку на південному сході Чехії лютував потужний торнадо. Швидкість вітру сягала 322 км/год. Ураган спустошив цілі житлові райони у кількох населених пунктах. Внаслідок стихійного лиха троє людей загинули, не менше 300 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Фото NTV

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