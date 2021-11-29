Туреччину атакував потужний ураган: загинули чотири людини, вітер зриває дахи з будинків та перевертає машини (відео)

У Туреччині, де влітку вирували лісові пожежі, потужний ураган зривають дахи будинків, валить дерева та конструкції. Про це повідомляє телеканал NTV.

Зазначається, що у багатьох провінціях Туреччини сильний південно-західний вітер зриває дахи будинків, руйнує конструкції, перевертає машини. Так, у Стамбулі впала вежа з годинником, момент падіння якої очевидці зняли на відео. Внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав.

VIDEO — A clock tower topples over in Istanbul, as the city is hit by storm and strong winds, killing 2 pic.twitter.com/XAiwjQAbfz — DAILY SABAH (@DailySabah) November 29, 2021

Крім того, влада призупинила рух суден по протоці Босфор через ураганний вітер. Також наголошується, що шість літаків авіакомпанії Turkish Airlines не змогли приземлитися у Стамбулі.

Загалом кількість загиблих через ураган зросла до чотирьох, ще 19 людей поранено, повідомили в адміністрації губернатора міста.

"За даними управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих, внаслідок сильного вітру, який почався в Стамбулі, чотири людини загинули і 19 отримали поранення, троє з них у тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

Головне управління метеорології Туреччини випустило помаранчеве попередження для 17 провінцій, де очікується сильний вітер.

Нагадаємо, влітку на південному сході Чехії лютував потужний торнадо. Швидкість вітру сягала 322 км/год. Ураган спустошив цілі житлові райони у кількох населених пунктах. Внаслідок стихійного лиха троє людей загинули, не менше 300 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Фото NTV

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