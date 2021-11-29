Туреччину атакував потужний ураган: загинули чотири людини, вітер зриває дахи з будинків та перевертає машини (відео)
У Туреччині, де влітку вирували лісові пожежі, потужний ураган зривають дахи будинків, валить дерева та конструкції. Про це повідомляє телеканал NTV.
Зазначається, що у багатьох провінціях Туреччини сильний південно-західний вітер зриває дахи будинків, руйнує конструкції, перевертає машини. Так, у Стамбулі впала вежа з годинником, момент падіння якої очевидці зняли на відео. Внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав.
VIDEO — A clock tower topples over in Istanbul, as the city is hit by storm and strong winds, killing 2 pic.twitter.com/XAiwjQAbfz— DAILY SABAH (@DailySabah) November 29, 2021
Крім того, влада призупинила рух суден по протоці Босфор через ураганний вітер. Також наголошується, що шість літаків авіакомпанії Turkish Airlines не змогли приземлитися у Стамбулі.
#İstanbul da catilar #Lodos etkisiyle kağıt gibi savruluyor... #Fırtına pic.twitter.com/rpBTPYEgVE— Hava Medya (@havamedyaa) November 29, 2021
Загалом кількість загиблих через ураган зросла до чотирьох, ще 19 людей поранено, повідомили в адміністрації губернатора міста.
"За даними управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих, внаслідок сильного вітру, який почався в Стамбулі, чотири людини загинули і 19 отримали поранення, троє з них у тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.
#Lodos @AfetTehlikesi @HavaForum @havaninotlari @BunyaminSurmeli pic.twitter.com/2XU6sJVyz0— Tuce (@tuceiss)November 29, 2021
Головне управління метеорології Туреччини випустило помаранчеве попередження для 17 провінцій, де очікується сильний вітер.
Нагадаємо, влітку на південному сході Чехії лютував потужний торнадо. Швидкість вітру сягала 322 км/год. Ураган спустошив цілі житлові райони у кількох населених пунктах. Внаслідок стихійного лиха троє людей загинули, не менше 300 отримали травми різного ступеня тяжкості.
Фото NTV459
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