Смертельний торнадо у Чехії: фото та відео жахливих руйнувань

У четвер, 24 червня, на південному сході Чехії недалеко від кордону зі Словаччиною та Австрією лютував потужний торнадо. Швидкість вітру досягала 322 км/ч. Ураган спустошив цілі житлові райони у декількох населених пунктах. Він зрівняв із землею частину міста Годонін та прилеглі села — Лужиці, Грушки, Моравська Нова Вес та Мікулчіце. Про це повідомила журналістам представник служби швидкої допомоги Чехії Гедвіка Кропачкова.

У постраждалих районах оголошено режим надзвичайної ситуації. Туди прибули рятувальники, щоб надати екстрену допомогу постраждалим.

Кропачкова повідомила, що є загиблі. Однак їхню точну кількість назвати не змогла. Вона висловила надію, що мова не йде про десятки загиблих.

Місцеві ЗМІ наводять такі дані — три людини загинули, щонайменше 300 отримали травми різного ступеня тяжкості. Тільки у Годоніні до лікарні доставили близько 200 осіб. Рятувальники шукають людей під завалами.

Чеське телебачення з посиланням на представників надзвичайних служб повідомляє про величезні збитки. Понад 120 тисяч будинків залишилися без електрики. Найбільш постраждалі райони виглядають так, немов піддалися масованому бомбардуванню.

З будинків зривало дахи. Поривами вітру перевертало автомобілі та виривало з корінням дерева.

На швидкісній магістралі Прага — Братислава через повалені дерева та опори ліній електропередач утворився транспортний затор довжиною понад 50 км в обох напрямках.

Голова МВС Чехії Ян Гамачек повідомив, що направив до постраждалого регіону підрозділи рятувальників з усієї країни. Були залучені також військові. Чехія з вдячністю прийняла допомогу рятувальників з Австрії та Словаччини.

Влада поки пропонує постраждалим первинну компенсацію у розмірі близько 2 700 доларів. У соцмережах оголошено збір пожертвувань потерпілим.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про наслідки урагану в Херсонській області.

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