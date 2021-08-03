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Світ

Узбережжя Середземного моря у вогні: масштабні пожежі охопили Туреччину, Італію, Грецію

13:55 3 серпня 2021
Лісова пожежа у Туреччині

Лісові пожежі цього літа стали серйозною проблемою для країн Середземномор'я. Боротьба з ними триває з початку липня. Поширенню пожеж сприяє аномальна спека на півдні Європи. Температура повітря досягає 40 градусів, а у низці регіонів перевищує цю позначку. Пожежі забрали життя принаймні восьми людей.

Найбільш небезпечна ситуація склалася у Туреччині. Тут постраждали курортні області Анталія та Мармарис у провінції Мугла. Довелося спішно евакуювати тисячі іноземних туристів та місцевих жителів. Багато сіл згоріли дотла. Станом на 3 серпня у Туреччині повністю згоріли ліси на території площею 100 тисяч гектарів. Пожежникам вдалося зупинити поширення вогню в 130 осередках, але повністю загасити полум'я не виходить.

Туреччина прийняла міжнародну допомогу. Спецавіацію в країну вже направили Євросоюз, Україна, Азербайджан, Іран та Росія.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган відвідав місто Манавгат, райони якого постраждали від пожежі. Він пообіцяв, що влада зробить все можливе для того, щоб допомогти постраждалим. Тисячі людей втратили будинки та майно. Ердоган пообіцяв надати постраждалим податкові пільги, фінансову та матеріальну допомогу.

Однак опозиція різко критикує уряд. Виявилося, що у Туреччині немає своїх літаків, які можна використовувати для гасіння лісових пожеж. Ця техніка є тільки на папері. Виходить, що країна виявилася не готова до масштабного стихійного лиха.

До речі, влада наполягає на тому, що пожежі почалися через навмисні підпали. Поліція вже заарештувала підозрюваних. Ведеться розслідування.

В Італії 1 серпня лісові пожежі спалахнули у національному заповіднику Пінета Даннунціана. Була проведена негайна евакуація жителів міста Пескара. Вивезли також монахинь з жіночого монастиря. Очевидці розповідають, що найбільше їх налякав гарячий вітер. Він буквально обпікав шкіру та волосся.

Сильні пожежі спалахнули також на Сицилії та в провінціях Апулія, Калабрія, Лаціо та Кампанія. Найважче доводиться жителям Сицилії. Тут температура повітря перевищує останні дні 45 градусів! Пожежники не можуть впоратися з вогнем в околицях міст Катанія, Палермо та Сіракузи. Аеропорт у Катанії довелося на деякий час закрити, щоб прийняти пожежні вертольоти та літаки.

Не легше ситуація в ці дні й в Греції. Тут температура повітря досягає 44 градусів. Майже 300 пожежників всю ніч 1 серпня боролися з вогнем, що охопив соснові ліси та оливкові гаї на схід від міста Патри на півострові Пелопоннес.

Пожежа знищила ліси біля підніжжя гори Пенделікон на північ від Афін. Вогонь загрожував передмістям грецької столиці. Поліція не виключає підпал. В рамках розслідування щодо встановлення причин пожеж було затримано чотирьох осіб. Дим досягав центру Афін. На боротьбу з вогнем кинули понад 300 пожежників, 10 вертольотів та 8 літаків. Заважав сильний вітер.

Читайте в «ФАКТАХ» — «Настала ера вогню»: європейські вчені про аномальну погоду та лісові пожежи по всьому світу

Аномальна спека у Греції призвела до того, що енергетична система країни працює на межі можливостей. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс закликав громадян економити електрику, оскільки система перевантажена додатково ще й 3 мільйонами туристів. «Нам доводиться справлятися з найстрашнішою спекою з 1987 року. Необхідно зробити все, що в людських силах, щоб наша енергосистема не завалилася. Ми закликаємо громадян нам у цьому допомогти», — заявив Міцотакіс.

Фото Sky News

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