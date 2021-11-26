Колишній охоронець принцеси Діани, сержант Аллан Пітерс, дав сенсаційне інтерв'ю американському телеканалу CNN, в якому заявив, що насправді саме леді Ді першою зрадила чоловіка. І що принц Чарльз повернувся до своєї колишньої коханої Камілли Паркер-Боулз, з якою розлучився до весілля з Діаною, лише після того, як дізнався про любовний зв'язок своєї дружини з офіцером її охорони Баррі Маннакі.

Вважалося, що Діана стала жертвою зради Чарльза, після чого почала шукати розради в обіймах інших чоловіків. Саме таку версію представлено, наприклад, у популярному серіалі «Корона». Сама Діана також звинувачувала чоловіка у розпаді їхнього союзу. «У цьому шлюбі нас було троє, тож було тісно», — сказала вона, говорячи про їхній з Каміллою любовний трикутник.

Роман принцеси та охоронця розпочався у 1985 році — під час поїздки до замку Балморал. Вже 1986 року Баррі було переведено на охорону дипломатичного корпусу.

«Я почав помічати, що її поведінка змінювалася, коли Баррі опинявся поряд, тож я вирішив поговорити з нею про це. Перші 20 хвилин вона категорично заперечувала. Але потім зізналася, що відбувається: у неї стосунки з Маннакі», — розповів Пітерс.

За словами Пітерса, саме він натякнув принцу Уельському про стосунки Діани та його колеги, який був одружений і старший за 24-річну принцесу на 14 років. Аллан згадав, що Чарльз питав його, чому Діана почала так дивно поводитися. І Пітерс тактовно відповів, що про це краще поговорити з нею самою. На що принц сказав, що вже намагався говорити з дружиною, але зрозумів лише одне — вона засмучена тим, що Маннакі збираються перевести на інше місце. І додав, що якщо це її так засмучує, то Баррі може залишитися. На що Аллен сказав: «Ну, сер, якщо він залишиться, то, боюся, мені доведеться піти». «Думаю, у цей момент Чарльз усе й зрозумів. Він був шокований і дуже засмучений. Але я нікого не звинувачую. Принц був під тиском, його змушували одружуватися, і Діана також стала жертвою цього», — заявив колишній офіцер.

Інформація про роман Діани з Маннакі не нова. Але свідчення Пітерса надали справі нового оберту.

Маннакі, як і Діана, загинув в автокатастрофі. У 1987 році він розбився на мотоциклі. Коли принцеса дізналася про смерть Баррі від принца Чарльза — пара в цей момент їхала на Каннський кінофестиваль — вона почала нестримно плакати, рвати одяг і дряпати собі руки та ноги — так, що після прибуття її плаття довелося поправляти фрейліне, щоб прикрити подряпини. Згодом Діана казала, що сумнівається, що смерть Баррі була просто нещасним випадком.

Через роки, у серії магнітофонних записів, зроблених її тренером з ораторського мистецтва Пітером Сеттеленом, принцеса так описувала Маннакі: «Він був найкращим хлопцем, який у мене коли-небудь був. Я була щаслива тільки, коли він був поряд, і була б щаслива кинути все, щоб просто піти та жити з ним».

Щоправда, у деяких коментаторів інтерв'ю Пітерса викликало сумніви. Чому він після стількох років мовчання заговорив саме зараз? Дехто припустив, що він вирішив дати інтерв'ю на прохання самого Чарльза. Принц зараз як ніколи близький до того, щоб зійти на престол. Стан здоров'я його матері королеви погіршився. Тож пішли чутки про те, що Єлизавета II може незабаром відійти від справ і передати трон синові. Тому він прагне поліпшити свій імідж, а також імідж своєї другої дружини Камілли, яку він хоче зробити своєю королевою.

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