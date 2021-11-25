Кейт Міддлтон здивувала школярів, несподівано з'явившись до них на урок

Кейт Міддлтон, яка нещодавно відвідала виступ Королівського вар'єте разом із чоловіком та своїми родичами, шокувала учнів однієї з лондонських шкіл, несподівано з'явившись до них на урок. Про візит герцогині Кембриджської дітям не повідомляли заздалегідь.

Восьмикласники у віці 12 і 13 років проходили ази нейробіології та вивчали розвиток мозку людини.

Директорка школи Луїза Воден розповіла виданню People, Кейт поводилася абсолютно природно.

«Їй було справді цікаво те, що вони говорили, їхні думки про матеріал, який вони вивчали», — сказала вона. Директорка також зазначила, що Кейт, мати трьох дітей, зуміла дати учням відчути себе з нею вільно, «читаючи мову їхнього тіла і знаючи, хто, можливо, трохи вагається та нервує». «Вона ставила запитання мовою, яку вони розуміють. Вона справді займалася з ними та ставила чудові запитання», — сказала Воден.



Наприкінці візиту Міддлтон сказала школярам: «Відмінна робота. Мені це здалося цікавим. Це моя справжня пристрасть — дізнаватися про розвиток мозку немовлят і дорослих, про те, як наше раннє дитинство впливає на те, якими ми стаємо, коли виростемо».

Кейт була в яскраво-рожевому пальті від Hobbs, рожевому джемпері та чорних штанах.

Міддлтон побувала у школі через кілька годин після того, як стало відомо, що вона стане ведучою різдвяного концерту, який відбудеться у Вестмінстерському абатстві. Передбачалося, що цей захід транслюватиме телеканал Бі-Бі-Сі (BBC). Проте принц Вільям та його дружина змінили думку, віддавши перевагу його конкуренту — телеканалу ITV. Це сталося через сварку королівської родини з Бі-бі-сі після виходу документального фільму, в якому стверджувалося, що принц Вільям нібито зливав журналістам у ході інформаційної війни відомості про свого брата принца Гаррі та Меган Маркл.

Члени королівської сім'ї виступили зі спільною заявою, в якій звинуватили телекомпанію в тому, що вона видала за справжні факти «роздуті та необґрунтовані заяви».

Фото Twitter

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