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Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали виступ Королівського вар'єте — разом із родичами герцогині

22:11 18 листопада 2021
Кейт Міддлтон та принц Вільям

Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали виступ Королівського вар'єте, який відбувся у лондонському концертному залі Альберт-хол. Цей благодійний захід, що складається з танцювальних, вокальних та комедійних номерів, щорічно проходить під патронатом королеви Єлизавети. Традиція Королівських вар'єте сходить ще до 1912 року, коли його вшанував своєю присутністю король Георг V — дідусь Єлизавети II.

Виступ обов'язково відвідує хтось з членів королівської родини. Цього року, крім герцога і герцогині Кембриджських, у залі також були родичі Кейт — її батьки Керол і Майкл Міддлтони, а також молодший брат Джеймс зі своєю дружиною Алізе, з якою він зіграв весілля у вересні цього року.

Батьки, брат та невістка Кейт Міддлтон

Як повідомляє видання Daily Mail, 39-річна Кейт була в мерехтливій зеленій сукні від Jenny Packham, в якій вона раніше вже з'являлася на публіці — 2019 року, під час офіційного турне до Пакистану. Герцог Кембриджський був у темно-синьому блейзері з краваткою-метеликом.

Раніше «ФАКТИ» писали — Кейт Міддлтон відмовилася від сумочок — стилісти пояснили причину.

Фото Daily Mail

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