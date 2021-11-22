«Єлизавета II засмучена»: королівська родина посварилася з Бі-бі-сі через документальний фільм про принців Гаррі та Вільяма

Британська королівська родина посварилася з телеканалом Бі-бі-сі через новий документальний фільм «Принци та преса», присвячений принцам Вільяму та Гаррі та «інформаційним війнам» між ними. Фільм вийшов в ефір 21 листопада. І дуже засмутив бабусю принців королеву Єлизавету II.

Як повідомляє джерело при дворі, члени королівської сім'ї можуть оголосити бойкот Бі-бі-сі та відмовитися від будь-якої співпраці — незважаючи на те, що телекомпанія вже багато десятиліть висвітлює найважливіші події в житті королівської родини.

Як повідомляє Daily Mail, проект було знято під керівництвом журналіста Амола Раджана, який підтримує республіканців і раніше називав монархію «абсурдною». У двосерійному фільмі, зміст якого не було погоджено з королівською сім'єю, стверджується, що брати-принци, стосунки між якими погіршилися після одруження Гаррі з американською актрисою Меган Маркл, використали пресу для того, щоб нападати один на одного. І зливали журналістам «брудні подробиці».

У палаці називають фільм «зборищем пліток». Джерело стверджує, що принц Вілья ніколи не вдавався до таких заходів.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Наша мати втратила це життя»: принци Вільям і Гаррі різко розкритикували Бі-бі-сі через інтерв'ю принцеси Діани.

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