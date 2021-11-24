Ляльковод Путін та бандит Лукашенко: у Європарламенті різко висловилися про ситуацію з мігрантами

Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило про відправлення частини мігрантів, які перебувають в республіці, в «країни вихіду». «Лише за вчорашній день 118 людей вибуло з Національного аеропорту Мінська, і така робота триває щодня. Ці 118 осіб вилетіли в індивідуальному порядку, органи внутрішніх справ, прикордонні війська їм сприяли в оформленні документів та пропуску через державний кордон», — заявив 23 листопада начальник департаменту з громадянства та міграції Олексій Бігун. За його словами, у мінському аеропорту готується до відправки ще одна група нелегалів.

Водночас Бігун був змушений визнати, що не йдеться про людей, які перебувають на кордоні з країнами ЄС. «Особи, які перебувають на білорусько-польському кордоні, наполегливо бажають таки виїхати до країн Європейського союзу. Тому на всі пропозиції щодо повернення на батьківщину вони відповідають відмовою», — сказав білоруський чиновник.

Польські прикордонники стверджують, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається вкрай напруженою. Білоруські силовики змінили тактику управління групами біженців, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Тепер невеликі групи нелегалів намагаються перетнути кордон одночасно в кількох місцях. Їхні дії контролюються білоруською владою. Наприклад, 20 листопада поляки припинили 195 спроб незаконного перетину кордону. Мігранти поводилися агресивно. Вони кидали каміння та феєрверки, використовували сльозогінний газ.

У ЄС змушені констатувати, що спроба канцлерки Німеччини Ангели Меркель домовитися з Олександром Лукашенком зазнала невдачі. Білоруський правитель запропонував ФРН прийняти близько 2 000 біженців, які зараз перебувають на кордоні. Берлін відповів відмовою. Після цього спроби нелегального перетину кордонів Польщі, Литви та Латвії з боку Білорусі відновились.

У вівторок, 23 листопада, у Європарламенті відбулися дебати про ситуацію в Білорусі та на її кордонах із ЄС. Депутати виявили рідкісну одностайність. У своїх виступах наводили різкі заяви Лукашенка, які він зробив в інтерв'ю Бі-бі-сі. «Правитель Білорусі», як називають Лукашенка в Європі, відмовляючись визнати його легітимність, звинуватив Польщу та Євросоюз у використанні небезпечних хімікатів проти біженців. Він стверджує, що польські прикордонники поливали цим отруйним розчином людей із водометів. Лукашенко назвав поляків фашистами Крім того, він заявив, що всі білоруські опозиціонери, які залишили країну, це зрадники, які продавалися за гроші Заходу, і пообіцяв «вирізати всіх мерзотників, яких ви фінансували». Лукашенко також заявив, що у Білорусі немає політв'язнів, бо у кримінальному кодексі немає «політичних статей».

У своїх виступах євродепутати назвали Олександра Лукашенка «бандитом з великої дороги», а президента Росії Володимира Путіна — «ляльководом».

За даними Єврокомісії, цього року понад 7 500 осіб змогли нелегально потрапити до Литви, Польщі та Латвії з території Білорусі. Це ті, кого влада цих країн зареєструвала. Понад 40 тисяч спроб перетнути кордони ЄС не вдалися. За оцінками Єврокомісії, зараз у Білорусі перебувають близько 15 тисяч мігрантів, серед них понад 2 000 розташувалися біля кордонів ЄС. «Цим людям продають брехню, фантазію, ілюзію швидкого перельоту через Стамбул чи Дубай, через Мінськ до Німеччини чи Центральної Європи. Але це не так просто. Вони купують квиток не до Європи, а до замерзлих лісів», — заявив представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас.

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