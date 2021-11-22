Зліпили ліхтарями та лазерами: мігранти намагалися прорватися до Польщі під контролем служб Білорусі (відео)

Чергова спроба прориву кордону Польщі, куди з території Білорусі намагаються прорватись нелегальні мігранти, проводилася під контролем спецслужб РБ.

Про це повідомляють у польській прикордонній службі, виклавши у мережу відео, зняте вночі.

«На ділянці, що охороняється, в Дубичі-Церковні (w Dubiczach Cerkiewnych) близько 150 агресивних іноземців намагалися проникнути на територію Польщі. Атаку на польському кордоні контролювали білоруські служби», — йдеться у повідомленні.

Wczoraj tj. 21.11 на odcinku ochranianym przez Placówkę w Dubiczach Cerkiewnych ok. 150 agresywnych cizoziemców próbowało wedrzeć się на terytorium Polski.

Atak na polską granice nadzorowany był przez białoruskie służby. #zgranicy pic.twitter.com/aBYTO02lMw — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 22, 2021

Раніше прикордонники РП повідомляли про дві великі групи біженців, які намагалися перейти кордон — їх було понад 500 людей.

Фото прикордонної служби РП.

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