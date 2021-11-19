Торкнеться всіх: в Австрії вводять повний локдаун та обов'язкову вакцинацію

У п'ятницю, 19 листопада, федеральний канцлер Австрії Александер Шалленберг оголосив про те, що уряд запроваджує в країні загальнонаціональний локдаун. Він почне діяти з 22 листопада та триватиме 20 днів. Шалленберг назвав таке рішення дуже важким кроком, на який довелося піти з огляду на різке зростання кількості нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. На відміну від попереднього локдауну, який стосувався лише нещеплених у віці від 12 років, цей поширюється на всіх жителів країни, включаючи вакцинованих та перехворілих, наголосив канцлер.

Результати локдауну планується оцінити за 10 днів. Не пізніше 13 грудня для вакцинованих і вилікуваних від коронавірусу обмежувальні заходи будуть скасовані, після чого в силу знову набуде чинності правило 2G, згідно з яким більшою свободою користуватимуться ті, хто повністю прищепився і перехворів на ковід.

Крім того, з 1 лютого 2022 року вакцинація проти коронавірусу в Австрії стане обов'язковою. «Ми не хочемо п'ятої хвилі, нам не потрібна шоста і сьома хвилі, вірус не піде, а залишиться», — наголосив Шалленберг.

Згідно з даними на 17 листопада, в Австрії, населення якої близько 9 мільйонів осіб, повністю вакциновано від коронавірусу майже 5,8 мільйона (63,64%), як мінімум одне щеплення отримали понад 6,1 мільйона осіб (67,97%).

Загалом у світі в рамках масових кампаній вакцинації проти ковіду введено понад 7,25 мільярда доз. І ВООЗ вже б'є на сполох у зв'язку з прийдешнім дефіцитом шприців і скляних флаконів.



З початку пандемії в Австрії виявлено понад 1 мільйон 11 тисяч випадків зараження коронавірусом, тобто було інфіковано кожного дев'ятого мешканця країни. Від ковіду та його наслідків померло майже 12 тисяч австрійців. Тижневий середній показник поширення коронавірусу на ранок 18 листопада становив в Австрії 12 тисяч 616 осіб на 100 тисяч населення.

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