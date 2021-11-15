Дефіцит шприців, скляних флаконів та піску: ВООЗ виступила з тривожним прогнозом

У листопаді Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підготувала доповідь, яка містить тривожне попередження: внаслідок масових кампаній вакцинації проти ковіду у 2022 році ми можемо зіткнутися з глобальним дефіцитом шприців та скляних флаконів для медичних препаратів. Докладно про це розповідається у статті, опублікованій у британській газеті The Daily Mail, переклад якої підготували для своїх читачів «ФАКТИ».

«Брак шприців наблизиться до 2 мільярдів, стверджується в новій доповіді ВООЗ. Цей дефіцит є наслідком масових кампаній вакцинації проти ковіду, в рамках яких було введено вже понад 7,25 мільярда доз у всьому світі, що вдвічі перевищує стандартну кількість вакцин, які щороку вводяться. В результаті використовується вдвічі більше шприців і це підриває світові запаси.

Якщо виробництво шприців не зросте, це може призвести до спроб окремих країн накопичити запаси та панічну закупівлю, а також завадити зусиллям щодо захисту людей від багатьох різних хвороб, зазначає ВООЗ.

Виходячи зі сценарію, згідно з яким приблизно 7 мільярдів людей потребуватимуть двох доз вакцини проти коронавірусу в період з цього моменту до 2023 року, а світова виробнича потужність складає близько 6 мільярдів шприців для імунізації на рік. Старша радниця ВООЗ з питань доступу до ліків та продуктів охорони здоров'я Ліза Хедман підкреслює: «Зовсім очевидно, що в 2022 році може спостерігатися дефіцит більше мільярда голок, якщо ми продовжимо вести справи в звичайному режимі».

За словами Хедман, постачання шприців найбільш схильне до затримок у ланцюжку поставок ще й тому, що вони займають у десять разів більше місця, ніж флакон з вакциною. Суттєва або тривала нестача голок може означати затримку вакцинації від інших хвороб, і це може негативно позначитися на здоров'ї населення на довгі роки. «Брак шприців також може призвести до небезпечної практики повторного використання голок», — додає Хедман.



За даними ВООЗ, навіть стерилізація використаних голок не видаляє всіх шкідливих бактерій з їхньої поверхні.

Шприци — не єдиний предмет, якого не вистачає. Раніше цього року експерти попередили про нестачу піску, що може затримати виробництво мільярдів скляних флаконів, які необхідні для доставляння вакцини проти коронавірусу населенню в усьому світі. «Ми ніколи не думали, що у нас закінчиться пісок, але в деяких місцях починає виникати його дефіцит», — ще в березні заявив Паскаль Педуцці, директор Глобальної інформаційної бази даних щодо ресурсів Програми ООН з навколишнього середовища.

Після води пісок є найбільш споживаною сировиною у світі. З нього роблять скло, бетон, асфальт і навіть кремнієві мікрочіпи. Нині США налічується менше тисячі піщано-гравійних шахт. За даними сайту FiveThirtyEight.com, оскільки пісок є основним компонентом скла, глобальний дефіцит скла спостерігається принаймні з 2015 року. Очікується, що протягом найближчих двох років у міру поширення вакцин проти ковіду світові буде потрібно ще не менше 2 мільярдів скляних флаконів.

Галузь виробництва медичного скла ледве починала наздоганяти попит на нього у 2020 році, але пандемія коронавірусу, проблеми з ланцюжком поставок та розгортання вакцин значною мірою обернули ситуацію назад. Навіть якщо вакцину розливатимуть у флакони по 10 доз, все одно знадобляться сотні мільйонів флаконів тільки під час цієї пандемії, вказує експерт із вакцин Джеймс Робінсон на сайті FiveThirtyEight.

Більшість фармацевтичного скла, необхідного для флаконів і шприців, виробляють лише три компанії — Corning, Schott і Nipro Pharma Corporation. Нові виробничі потужності дорогі, й існує велика конкуренція за пісок з кутовими частинками, необхідний для виготовлення скла.

Одним із рішень обох проблем стала б розробка вакцинних пластирів, які не потребують шприців. Дослідження, опубліковане в жовтні в журналі Science Advances, показало перспективні результати на мишах.

Група дослідників із США та Австралії використовувала пластирі розміром один квадратний сантиметр, які були покриті понад 5 000 колючих мікроскопічних шпильок з експериментальною вакциною. «Шипи настільки крихітні, що їх неможливо побачити», — розповів AFP Девід Мюллер, вірусолог з Університету Квінсленду та співавтор дослідження.

Мишам вводили вакцину або за допомогою звичайного шприца або шляхом наклеювання пластиру на дві хвилини. Пластирі в результаті перевершили голковий метод запровадження вироблення антитіл, стверджують дослідники.

Для накладання пластирів не потрібні навчені медичні фахівці, і вони залишаються стабільними експоненційно довше: не менше 30 днів при 25 градусах за Цельсієм у порівнянні з кількома годинами для флаконів із вакцинами Moderna та Pfizer. Пластир, використаний у дослідженні, виготовили австралійська компанія Vaxxas, яка готується до випробувань на людях у квітні 2022 року".

Переклад Ігоря КОЗЛОВА, «ФАКТИ» (оригінал Dan Avery / The Daily Mail)

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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