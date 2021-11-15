Фактично домашній арешт: для невакцинованих від ковіду в Австрії запровадили жорсткий локдаун

У ніч на 15 листопада в Австрії запроваджено жорсткий локдаун для нещеплених проти коронавірусу жителів країни віком від 12 років. Фактично йдеться про домашній арешт приблизно для 2 мільйонів осіб (населення Австрії майже 9 мільйонів людей). Вихід з дому тим, хто ще не вакцинувався, дозволено лише у разі нагальної потреби, наприклад, для придбання продуктів та товарів першої необхідності, а також для проїзду до місця роботи.

На роботу з 8 листопада пускають тільки щеплених, які перехворіли на ковід або мають свіжий тест з негативним результатом. Це так зване правило 3G. Водночас відвідування ресторанів, кафе, перукарень, музеїв, спортзалів та багатьох інших місць власникам негативних тестів також заборонено. Туди пускають тільки щеплених та перехворілих (правило 2G).

Про запровадження жорсткого локдауну заявив 14 листопада канцлер Австрії Александер Шалленберг. Він підкреслив, що цей захід необхідний для того, щоб зупинити різке зростання нових заражень у країні. «Наступне вичікування було б нерозумним. Ми йдемо на цей крок із важким серцем», — сказав Шалленберг.

Водночас, зазначив канцлер Австрії, запровадження чергового загального локдауну було б несправедливим стосовно тих, хто вакцинувався.

Локдаун для нещеплених введено поки що на 10 днів.

При цьому з 8 листопада в Австрії вже діють значно суворіші у порівнянні з іншими країнами ЄС обмеження — правило 2G, яке вже згадувалося вище. Щеплені та перехворілі отримали так званий «зелений паспорт». Однак він дійсний лише протягом дев'яти місяців з дня другого щеплення. Влада прагне спонукати людей до ревакцинації — введення третьої дози.

В Австрії на цей час повністю щеплено (дві дози або одна необхідна залежно від типу вакцини) проти коронавірусу близько 65% населення. Показник зараження у країні нині становить майже 850 випадків на 100 тисяч населення за останній тиждень. При цьому аналогічний показник серед нещеплених громадян перевищує 1700 випадків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що кількість померлих у світі від ковіду перевищила 5 мільйонів. Зараз коронавірус особливо швидко поширюється в Росії, Україні та інших країнах Східної Європи, де чутки, дезінформація та недовіра до влади перешкоджають масовій вакцинації.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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