Ілон Маск став першою людиною в історії, чий капітал перевищив 300 млрд доларів

Ілон Маск став першою в історії людиною, чиї особисті статки перевищили 300 мільярдів доларів! Сталося це ввечері 28 жовтня після завершення торгів на фондовій біржі у Нью-Йорку. За їхніми підсумками, знову піднялися в ціні акції компанії Tesla. Її ринкова вартість перевалила за трильйон доларів завдяки неймовірно вигідному контракту. Tesla отримала замовлення від відомої компанії Hertz, яка займається прокатом автомобілів, одразу на 100 тисяч своїх електрокарів.

Особистий капітал Маска за один день виріс одразу на 36 мільярдів доларів. І він став найбагатшою людиною у світі згідно з рейтингом Bloomberg Billionaires Index.

Цікаво, що у цьому списку вперше в історії опинилися 10 людей, капітали яких перевищують 100 мільярдів доларів. Ось ця супердесятка:

Ілон Маск — 302 млрд доларів Джефф Безос — 199 млрд доларів Бернар Арно — 168 млрд доларів Білл Гейтс — 135 млрд доларів Ларрі Пейдж — 129 млрд доларів Сергій Брін — 125 млрд доларів Марк Цукерберг — 118 млрд доларів Стів Балмер — 116 млрд доларів Ларрі Еллісон — 115 млрд доларів Уоррен Баффетт — 105 млрд доларів

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, які зміни відбулися у списку 400 найбагатших американців за версією журналу Forbes.

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