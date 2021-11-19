Меган Маркл показала нове фото свого дворічного сина Арчі

Увечері 18 листопада в ефір вийшов черговий випуск популярного в США телешоу Еллен Дедженерес, гостею якого стала Меган Маркл, що з'явилася в студію в блузці вартістю 2700 доларів. Герцогиня Сассекська розповідала про своє життя до заміжжя з принцом Гаррі, про двох її дітей.

Так, 40-річна колишня актриса повідомила, що у п'ятимісячної Лілібет зараз ріжуться зуби. І показала нове фото свого дворічного сина Арчі. Знімок, де хлопчик зображений зі спини (батьки рідко показують його обличчя) був зроблений у курнику на території маєтку Сассексів у Каліфорнії. Арчі любить сам годувати курчат.

Меган також розповіла, як сім'я відсвяткувала недавній Хелловін. Арчі мав костюм динозавра. Однак він не надто зацікавився приготуваннями батьків і побув динозавром від сили п'ять хвилин. Гаррі вмовив його приміряти голову ящера. А Лілі була скунсом — таким, який був у мультфільмі «Бембі».

Меган також розповіла, що на початку її роману з Гаррі, коли їм ще доводилося дотримуватися конспірації, вони відвідали в Торонто вечірку на честь Хелловіна — разом із кузиною Гаррі принцесою Євгенією та її бойфрендом (а тепер уже чоловіком) Джеком Бруксбенком. Гаррі та Меган були на вечірці інкогніто — у «постапокаліптичних костюмах».

Меган також торкнулася теми оплачених декретних відпусток — проєкту, який вона намагається лобіювати в американському Конгресі. І нагадала, що США є однією із шести країн світу, в якій це не практикується.

«Всі знають, особливо якщо у вас була дитина, і навіть якщо у вас її не було, як це важко і наскільки важливо в ті перші кілька тижнів, якщо не місяців, бути разом усією сім'єю… Зараз, як мати двох дітей, я зроблю все, що в моїх силах, щоб переконатися, що ми можемо це реалізувати». — сказала герцогиня.

Маркл, як писали «ФАКТИ», також взяла участь у дивному вуличному розіграші для шоу Еллен Дедженерес.

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