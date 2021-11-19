Меган Маркл взяла участь у дивному розіграші для шоу Еллен Дедженерес, яке вийшло в ефір 18 листопада. 40-річна мати двох дітей спантеличила вуличних торговців, точно виконуючи інструкції, які їй передавала через навушник Еллен. При цьому торговців повідомили, що перед ними герцогиня Сассекська. Підставна помічниця Меган пояснила, що герцогиня просто хоче зробити покупки та бажає, щоб продавці поводилися з нею природно. Однак нормально реагувати на божевільну поведінку Меган торговцям не вдавалося — і вони ледве могли приховати свій шок.

Так, дружина принца Гаррі притиснула до голови великий кристал, заявивши, що відчуває у ньому добру енергію, і «медитувала», підвиваючи. Вона також їла печиво у стилі бурундука, одягла котячі вуха та заспівала пісеньку про кошенят (пояснюючи, що так вона розважає своїх дітей), танцювала та пила молоко з дитячої пляшечки.

Раніше у подібному пранці — діях під диктування телеведучої — брали участь такі знаменитості, як Адель, Емма Вотсон, Кріс Дженнер.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королівська родина постійно лаяла принца Гаррі через стосунки Меган Маркл із батьком — оприлюднено листування герцогині.

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