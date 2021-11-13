Листування між герцогинею Сассекською, яка судиться з британським виданням Mail on Sunday, та її колишнім секретарем з комунікацій Джейсоном Кнауфом, було оприлюднено у зв'язку зі слуханнями в Апеляційному суді. Як пише Daily Mail, в ньому Меган, зокрема, скаржилася помічникові, що через її складні стосунки з батьком Томасом Марклом принца Гаррі постійно лає королівська родина.

Стосунки Меган із Томасом різко погіршилися ще напередодні її весілля з принцом Гаррі. Американець Маркл уклав угоду з фотографом-папарацці про постановчу фотосесію. Після скандалу, що спалахнув у зв'язку з цим, Томас пережив серцевий напад і не зміг бути присутнім на вінчанні. Потім він дав ще цілу низку інтерв'ю журналістам, в яких говорив неприємні речі про дочку та зятя. У результаті Меган надіслала батькові листа, в якому просила перестати спілкуватися з пресою. Витяги з листа, які Томас передав журналістам, були опубліковані. Герцогиня вважала це втручанням у її приватне життя і подала до суду.

В електронних посланнях Кнауфу Меган писала, що вирішила зв'язатися з батьком, щоб захистити чоловіка (якого вона називає H — за першою літерою його імені Harry) від «лайки» з боку родичів.

«Каталізатором того, що я зробила це, стало те, що я побачила, скільки болю це завдає H. Навіть після тижня, проведеного з батьком та нескінченних пояснень ситуації, його сім'я, здається, забуває контекст — і ставить запитання у стилі «чому вона чи не може вона просто піти, побачитись з ним, щоб змусити зупинитися?».

За словами Меган, у королівській родині «принципово не розуміють» причин її проблем із батьком. І вона вирішила написати Томасові листа, щоб показати рідним Гаррі, що вона зробила спробу, яка все одно виявилася марною. «Н зможе сказати їм: «Вона написала йому листа, але він все одно продовжує це робити… До того ж є шанс, хоч і невеликий, що батько все ж таки зробить паузу», — писала вона.

При цьому, як стало відомо раніше, Меган писала цей лист, чудово усвідомлюючи, що його зміст може стати надбанням публіки. І ретельно підбирала усі формулювання.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Меган Маркл довелося виправдовуватися після того, як її заловили на брехні. Вона заявила, що просто «забула» про те, що давала інструкції Кнауфу — яку інформацію слід надати авторам книги «У пошуках свободи: Гаррі, Меган та створення сучасної королівської родини».

309

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter