Принцесу Нідерландів засікли на студентському мітингу протесту

Принцеса Нідерландів Алексія, друга дочка короля Віллема-Олександра та королеви Максими, була помічена в Уельсі на студентському мітингу протесту. 16-річна Алексія та її однокурсники взяли участь в акції, спрямованій на боротьбу зі змінами клімату та критику учасників саміту ООН COP26, який нещодавно пройшов у шотландському місті Глазго. Шведська екологічна активістка Грета Тунберг назвала COP26 «провалом». На думку Грети та її прихильників, політики вкотре не виправдали надій: багато слів, але жодної справи.

Студенти пройшли вулицями, скандуючи: «Чого ми хочемо? Кліматична справедливість! Коли ми цього хочемо? Зараз!».

Принцеса Олексія

Алексія зараз навчається в престижному коледжі-інтернаті — Атлантичному коледжі UWC (United World College of the Atlantic або UWC Atlantic College), який знаходиться на півдні Уельсу та розташований у будівлі замку XII століття Сейнт-Донат. Його часто називають «Гогвартсом для хіпі». Тут з вересня цього року також навчається майбутня королева Іспанії — наслідна принцеса Леонор (яка на мітингу не була присутня). А у 2018 році до Атлантичного коледжу UWC поїхала навчатися спадкова принцеса Бельгії Єлизавета. Колись студентом коледжу був і батько Алексії Віллем-Олександр.

Джерело видання Daily Mail повідомило: «Філософія коледжу суворо пов'язана з соціальними проблемами — такими як зміна клімату. Однак слід зазначити, що вкрай незвичайно бачити члена королівської сім'ї, який бере участь у демонстрації, настільки явно розрахованою на протест проти чогось, а не на просування чогось».

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Нідерландах монархам дозволили вступати в одностатеві шлюби.

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