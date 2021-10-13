У Нідерландах монархам дозволили укладати одностатеві шлюби

У Нідерландах уряд дозволив монархам вступати в одностатеві шлюби, не зрікаючись титулу та права на трон. Як повідомляє Sky News, про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте. Він написав адресованого парламенту листа, в якому заявив, що «часи тепер інші».

«Тому кабінет міністрів не вважає, що спадкоємець престолу або монарх повинен відмовитися від титулу, якщо він або вона побажає одружитися з людиною своєї статі», — заявив він.

Правда, поки незрозуміло майбутнє дітей, які могли б народитися в такому гомосексуальному шлюбі — чи можуть вони претендувати на престол, особливо у разі усиновлення або донорства сперми. Ці питання, як підкреслив Рютте, будуть вирішуватися конкретно в кожному окремому випадку.

Дозвіл на шлюби членів королівської сім'ї Нідерландів дає парламент країни.

У правлячого короля Віллема-Олександра та його дружини королеви Максіми троє дочок. Спадкоємиця престолу — старша з них, 17-річна принцеса Катаріна-Амалія. Таким чином, теоретично майбутня королева за бажанням може взяти собі за дружини жінку. Поки що про це мова не йде. У майбутньому році дівчина збирається піти вчитися в університет.

Одностатеві шлюби легальні в Нідерландах з 2001 року.

Раніше «ФАКТИ» писали — Вперше в історії: 17-річна майбутня королева Нідерландів відмовилася від грошової допомоги з казни.

62

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter