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У Нідерландах монархам дозволили укладати одностатеві шлюби

20:10 13 жовтня 2021
Король Нідерландів з дружиною та дітьми

У Нідерландах уряд дозволив монархам вступати в одностатеві шлюби, не зрікаючись титулу та права на трон. Як повідомляє Sky News, про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте. Він написав адресованого парламенту листа, в якому заявив, що «часи тепер інші».

«Тому кабінет міністрів не вважає, що спадкоємець престолу або монарх повинен відмовитися від титулу, якщо він або вона побажає одружитися з людиною своєї статі», — заявив він.

Правда, поки незрозуміло майбутнє дітей, які могли б народитися в такому гомосексуальному шлюбі — чи можуть вони претендувати на престол, особливо у разі усиновлення або донорства сперми. Ці питання, як підкреслив Рютте, будуть вирішуватися конкретно в кожному окремому випадку.

Дозвіл на шлюби членів королівської сім'ї Нідерландів дає парламент країни.

У правлячого короля Віллема-Олександра та його дружини королеви Максіми троє дочок. Спадкоємиця престолу — старша з них, 17-річна принцеса Катаріна-Амалія. Таким чином, теоретично майбутня королева за бажанням може взяти собі за дружини жінку. Поки що про це мова не йде. У майбутньому році дівчина збирається піти вчитися в університет.

Одностатеві шлюби легальні в Нідерландах з 2001 року.

Раніше «ФАКТИ» писали — Вперше в історії: 17-річна майбутня королева Нідерландів відмовилася від грошової допомоги з казни.

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