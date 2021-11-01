Без Путіна: які рішення ухвалили лідери G20 на саміті у Римі і як це вплине на світ

У неділю, 31 жовтня, у Римі завершився дводенний саміт «Великої двадцятки» (G20), який світові ЗМІ називали кліматичним. Дійсно, ключовою проблемою, яку розглядали учасники зустрічі було досягнення глобальних нульових викидів парникових газів до середини XXI століття. Однак це було далеко не єдине питання на порядку денному.

Саміт завершився банкетом, який влаштував на честь його учасників президент Італії Серджо Маттарелла. Стіл був накритий у Квірінальському палаці, величній будівлі XVI століття, яка за свою історію встигла побувати резиденцією 30 Пап Римських, чотирьох королів Італії, Наполеона, 12 президентів Італійської Республіки.

На чолі столу сидів Маттарелла, поруч із ним президент США Джо Байден, біля якого посадили голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн. Перша леді США Джилл Байден, яка вибрала для вечора сукню від Ральфа Лорена, сиділа поруч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Цікава деталь — у світ великої політики повернувся традиційний потиск рук. Він зник більш як на півтора року через пандемію коронавірусу.

Традиційний для самітів G20 загальний знімок було зроблено біля знаменитого фонтану Треві у центрі Риму

Італійські кухарі приготували для лідерів «Великої двадцятки» маринованого лосося, ризотто з гарбузом та білими трюфелями, запеченого сибаса, десерт із мандариновим кремом.

За столом усі поводилися невимушено, наче саміт пройшов гладенько і задовольнив усіх. Насправді ж напруженість відчувалася постійно. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон був готовий лізти у бійку з президентом Макроном через справжню війну між двома країнами за право ловити рибу в британських водах. Йдеться про острів Джерсі. Британія відмовляється продовжити ліцензію французьким рибалкам, термін якої закінчився 30 вересня. Лондон прагне використати це, щоб натиснути на Євросоюз і домогтися підписання Угоди про торгівлю та співпрацю на вигідних для себе умовах. Брюссель займає тверду позицію. Джонсон звинувачує Макрона та ЄС у тому, що ті намагаються покарати британців за Brexit та подати вихід Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу як фатальну помилку. Погодьтеся, на тлі цього конфлікту риба на столі виглядала дещо зухвало.

Еммануель Макрон і Борис Джонсон поводилися на саміті в Римі підкреслено холодно один до одного. Фото: REUTERS

Макрон, своєю чергою, незадоволений Джонсоном через мегаугоду, що зірвалася, на 90 мільярдів доларів з Австралією, яка хотіла купити у Франції сучасні підводні човни. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон несподівано розірвав контракт. Стало відомо, що він погодився сформувати альянс із Великобританією та США з будівництва ядерних субмарин. Французький президент вважає, що британський прем'єр приклав до цього руку. Макрон звинуватив Австралію у підриві довіри у двосторонніх відносинах.

Впадала в око також відсутність на саміті президента Росії Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна. Вони обмежилися тим, що зробили відеозаяви. Джо Байден не приховував свого розчарування.

Для Ангели Меркель римська зустріч стала останньою. До кінця року у Німеччині зміниться уряд, епоха фрау Меркель закінчилася. Проте саме з нею Джо Байден зробив спільну заяву в італійській столиці щодо «газового шантажу» з боку Росії

Можливо, все це завадило учасникам саміту ухвалити конкретні рішення щодо низки питань. У підсумковому комюніке, оприлюдненому ввечері 31 жовтня, не встановлено чіткого терміну досягнення глобальної вуглецевої нейтральності. ЄС має намір досягти нульового рівня викидів до 2050 року. Байден заявив, що США готові зробити це ще раніше. А ось Росія, Китай та Саудівська Аравія називають інші терміни — не раніше 2060 року.

Не змогли учасники зустрічі в Римі домовитись і про конкретні терміни відмови від використання вугілля. Вони лише пообіцяли зробити це «якнайшвидше».

Тим часом експерти ООН попереджають, що якщо рівень викидів парникових газів у світі не буде радикально скорочений, до кінця нинішнього століття середня температура на планеті підвищиться на 2,7 градуса за Цельсієм, що призведе до глобальної кліматичної катастрофи.

Лідери G20 також обговорили ситуацію з пандемією COVID-19. У підсумковому комюніке учасники зустрічі пообіцяли забезпечити «своєчасний, справедливий та загальний доступ» до вакцин проти коронавірусу. Таким чином, вони хочуть сприяти досягненню мети Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) прищепити не менше 40% населення від коронавірусу в усіх країнах до кінця 2021 року та 70% до середини 2022 року.

«Велика двадцятка» також домовилася ввести єдиний податок не менше 15% на прибуток великих корпорацій, таких як Google, Facebook, Apple, Amazon. Передбачається, що такий податок набуде чинності до 2023 року та позбавить трансатлантичні компанії можливості ховати свої доходи в офшорах.

Саміт у Римі розчарував Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. «Я вітаю повторне вираження G20 прихильності до рішень на глобальному рівні, але залишаю Рим з невиправданими — проте не похованими — надіями», — написав він у Twitter.

Більшість учасників зустрічі «Великої двадцятки» вирушили з Риму до Глазго, щоб взяти участь у конференції ООН зі зміни клімату (COP26).

Фото в заголовку: commons.wikimedia.org

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