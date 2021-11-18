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Королева Єлизавета II налякала британців багряно-синіми руками

8:33 18 листопада 2021
Королева на аудієнції

Фанати королівської родини відреагували на повернення до медійного простору королеви Єлизавети, яка кілька тижнів відпочивала за порадою лікарів, скасувавши низку заходів. Її Величність, компанію якої становив один із її собак, провела у Віндзорському замку аудієнцію, на якій прийняла генерала Ніка Картера — голову Комітету начальників штабів. Фото та відео з цього заходу з'явилися у мережі.

Британців стурбувало те, що 95-річна Єлизавета II виглядала помітно ослаблою, хоч і обходилася без сторонньої допомоги. Користувачів мережі також налякали руки королеви, які були опухлими та багряно-синього кольору. Периферичний ціаноз (або синюшність шкірного покриву) може бути ознакою проблем із судинами та кров'яним тиском.

«Так приємно знову бачити Її Величність. Але що з її руками?», «Таке враження, що їй холодно. Увімкніть центральне опалення у Віндзорському замку!», «Її руки фіолетові, а решта шкіри — бліда з жовтуватим відтінком. Щось не так», «Ліз, ми тебе любимо. Боже, врятуй королеву», — писали у коментарях.

Дехто, втім, висловив думку, що це просто пов'язано з віком королеви та не означає нічого серйозного.

Останній раз такий самий колір рук королеви викликав стурбованість у її підданих два роки тому, коли Єлизавета приймала в Букінгемському палаці короля та королеву Йорданії, яких саме зараз відвідали принц Чарльз та його дружина Камілла. Пізніше руки королеви знову набули природного кольору.

Раніше «ФАКТИ» писали — «У палаці щось приховують»: стан здоров'я королеви Єлизавети II викликає побоювання у її підданих.

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