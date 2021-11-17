Попри проблеми зі здоров'ям, що виникли останнім часом, британська королева Єлизавета повернулася до активного життя. Як повідомляє Daily Mail, 17 листопада Її Величність провела аудієнцію у Віндзорському замку, прийнявши у себе в генерала Ніка Картера — голову Комітету начальників штабів.

95-річна королева зустрічала сера Ніка у яскравій квітчастій сукні. Вона обходилася без сторонньої допомоги та без тростини. У так званій Дубовій кімнаті замку був присутній також один з улюблених собак Єлизавети, який спочатку трохи шарахнувся від відвідувача, але потім спокійно влігся на підлогу поблизу.

14 листопада королева пропустила недільну службу на честь Дня поминання. Як повідомили у Букінгемському палаці, вона розтягла м'язи спини. 16 листопада Єлизавета вперше за все своє 69-річне правління не змогла виступити перед Генеральним синодом Англіканської церкви. Від імені Єлизавети II це зробив її молодший син, принц Едвард. У посланні королеви згадувалося, що «ніхто неспроможний уповільнити перебіг часу». Ніч на 21 жовтня 95-річна Єлизавета провела у лікарні.

Раніше «ФАКТИ» писали — Чудова сімка: обов'язки королеви Єлизавети до кінця весни візьмуть на себе її родичі.

Фото Twitter

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