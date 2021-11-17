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Попри проблеми зі здоров'ям, королева Єлизавета провела аудієнцію — разом зі своїм собакою

15:57 17 листопада 2021
Королева Єлизавета на аудієнції

Попри проблеми зі здоров'ям, що виникли останнім часом, британська королева Єлизавета повернулася до активного життя. Як повідомляє Daily Mail, 17 листопада Її Величність провела аудієнцію у Віндзорському замку, прийнявши у себе в генерала Ніка Картера — голову Комітету начальників штабів.

95-річна королева зустрічала сера Ніка у яскравій квітчастій сукні. Вона обходилася без сторонньої допомоги та без тростини. У так званій Дубовій кімнаті замку був присутній також один з улюблених собак Єлизавети, який спочатку трохи шарахнувся від відвідувача, але потім спокійно влігся на підлогу поблизу.

14 листопада королева пропустила недільну службу на честь Дня поминання. Як повідомили у Букінгемському палаці, вона розтягла м'язи спини. 16 листопада Єлизавета вперше за все своє 69-річне правління не змогла виступити перед Генеральним синодом Англіканської церкви. Від імені Єлизавети II це зробив її молодший син, принц Едвард. У посланні королеви згадувалося, що «ніхто неспроможний уповільнити перебіг часу». Ніч на 21 жовтня 95-річна Єлизавета провела у лікарні.

Раніше «ФАКТИ» писали — Чудова сімка: обов'язки королеви Єлизавети до кінця весни візьмуть на себе її родичі.

Фото Twitter

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