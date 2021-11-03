Число померлих у світі від ковіду перевищило 5 мільйонів: у США починають вакцинувати дітей 5−11 років

У понеділок, 1 листопада, кількість померлих від ковіду в усьому світі перевищила позначку 5 мільйонів людей. Це підтвердили одночасно кілька джерел: Університет Джонса Гопкінса в США, сайт worldometers.info та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Станом на ранок 3 листопада ковід забрав життя 5 мільйонів 29 тисяч людей.

Майже половина зареєстрованих смертей припадає на частку країн з доходом вищим за середній або високим (таких як США, країни ЄС та Бразилія), де живе восьма частина всього населення Землі. Перше місце посідають США — понад 740 тисяч осіб.

Експерти підрахували, що пандемія коронавірусу забрала стільки ж життів, скільки всі конфлікти у світі з 1950 року, та стала третьою головною причиною смерті після серцево-судинних захворювань та інсультів.

При цьому, як вважають науковці, офіційні дані, напевно, нижчі за реальні, оскільки не всі з померлих тестувалися на коронавірус. Крім того, тих, хто помер удома, без отримання медичної допомоги, у багатьох країнах зовсім не включають до статистики по ковіду.

Майже за два роки з початку пандемії осередки захворюваності неодноразово змінювалися. Зараз коронавірус особливо швидко поширюється в Росії, Україні та інших країнах Східної Європи, де чутки, дезінформація та недовіра до влади перешкоджають масовій вакцинації.

Тим часом Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) офіційно схвалили застосування вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech для дітей віком від 5 до 11 років. Про це 3 листопада оголосило Міністерство охорони здоров'я США.

Передбачається, що вакцинація дітей знизить поширення COVID-19 у країні на 8% у період з листопада 2021-го до березня 2022 року. Вакцину вводитимуть у двох дозах по 10 мкг, що становить третину від кількості, яку отримують люди старші за 12 років. Перше та друге щеплення робитимуть дітям з інтервалом у три тижні. Поставлятимуться вони в різних упаковках і вводитимуться за допомогою спеціальних дитячих голок.

МОЗ США повідомило, що за час пандемії 1,9 мільйона дітей віком від 5 до 11 років заразилися коронавірусом. Вакцина Pfizer продемонструвала ефективність 90,7% профілактики захворюваності серед дітей цієї вікової групи.

Нагадаємо, що в Україні також мають намір вакцинувати проти коронавірусу дітей, але поки що від 14 років. Використовувати збираються також препарат Pfizer.

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