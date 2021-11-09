Меган Маркл загнала британську королеву Єлизавету II у кут — так що Її Величність буде змушена розв'язувати питання про позбавлення титулів свого онука принца Гаррі та його дружини. Таку думку, як повідомляє видання Daily Mirror, висловила королівський коментатор Даніела Елсер.

Меган, яка разом з Гаррі відмовилася виконувати королівські обов'язки та переїхала до США, ставить монарха у незручне становище, користуючись титулом герцогині Сассекської для задоволення своїх політичних амбіцій. Так, нещодавно Меган написала відкритого листа до Конгресу США, адресувавши його демократам — спікеру Палати представників Ненсі Пелосі та лідеру демократичної більшості в Сенаті Чарльзу Шумеру. У ньому вона закликала ввести в країні оплачувану відпустку за сімейними обставинами для всіх американців, зокрема декретну. І підписала послання «Меган, герцогиня Сассекська». Це викликало обурення багатьох республіканців.

Потім з'ясувалося, що Маркл дзвонила двом членам Конгресу з проханням про підтримку програми реалізації оплачуваних відпусток. І також представилася їм, як «Меган, герцогиня Сассекська».

Одна із сенаторів, Шеллі Мур Капіто, розповіла, що дзвінок прийшов із невизначеного номера, коли вона їхала в машині, і став для неї несподіванкою. Сенатор Сьюзен Коллінз від штату Мен сказала, що її також здивував дзвінок на її приватною лінію від особи, яка представилася герцогинею Сассекською. Коллінз здалося це «іронічним». «Я була щаслива поговорити з нею. Але мене більше цікавить думка жителів штату Мен», — глузливо сказала Сьюзен.

Сенатори не знали, звідки у Меган з'явилися їхні особисті телефонні номери. Пізніше виявилось, що номери надала Маркл їхня колега — сенатор Кірстен Гіллібренд. Вона розповіла, що герцогиня хоче увійти до складу робочої групи щодо розв'язання цього питання.

Як вважає Елсер, Меган і Гаррі виглядають лицемірними через те, що, залишивши королівську родину, продовжують отримувати комерційну та політичну вигоду зі своїх титулів. Тим самим вони ризикують втратити цю перевагу, яка зараз становить основу їхнього добробуту.

«Якщо Сассекси, один з них або вони обидва, продовжать просувати свої різні політичні програми, постане питання про те, чи доведеться Її Величністі вживати заходів щодо їхніх титулів, які були її весільним подарунком», — заявила Елсер.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Нехай грає в кіно, а не в політику»: республіканці в США закликають королеву Єлизавету позбавити Меган Маркл титулу.

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