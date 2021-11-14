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Королева Єлизавета пошкодила спину та в останню мить скасувала участь у недільній службі на честь Дня поминання

11:55 14 листопада 2021
Королева Єлизавета

Королева Великобританії Єлизавета II в останню мить скасувала свою участь у запланованій на 14 листопада недільній жалобній службі біля військового меморіалу Кенотаф у Лондоні. Служба присвячена Дню поминання загиблих у військових конфліктах солдатів. У палаці повідомили, що монарх змушена була це зробити, оскільки у неї розтягнення м'язів спини — тож їй важко буде довго стояти під час церемонії. І що королева дуже шкодує про це.

Це була б перша поява королеви на публіці з 19 жовтня, коли вона зустрічала у Віндзорському замку впливових політиків та бізнесменів з нагоди проведення у Лондоні Глобального інвестиційного саміту. Ніч на 21 жовтня 95-річна Єлизавета провела у лікарні. Після цього їй рекомендували відпочити кілька тижнів.

Увечері 13 листопада Єлизавета також не була присутня на традиційному Фестивалі поминання, що відбувся у лондонському Альберт-холі. Захід відвідали принц Вільям зі своєю дружиною Кейт Міддлтон, старший принц Чарльз зі своєю дружиною Каміллою, молодший син королеви Єлизавети принц Едвард зі своєю дружиною Софі, єдина дочка монарха принцеса Анна з чоловіком, віцеадміралом Тімом Лоуренсом, кузени Єлізавети герцоги Глостерський та Кентський, а також її кузина принцеса Олександра.

Члени королівської родини в Альберт-Холл

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