Таксист запобіг теракту, замкнувши смертника в машині, коли той попросив відвезти його на парад у центрі Ліверпуля

Британська преса назвала героєм таксиста з Ліверпуля Девіда Перрі, який зумів запобігти масштабному теракту і, можливо, врятувати безліч життів.

Як повідомляє видання Daily Mail, в машину Девіда сів пасажир, який здався таксисту підозрілим: до його одягу було прикріплено деякий пристрій, непомітний на перший погляд. Чоловік попросив відвезти його до центру міста, де цього дня проходив парад ветеранів на честь Дня поминання загиблих солдатів. У Лондоні разом з аналогічним парадом 14 листопада відбулася жалобна церемонія, на якій були присутні члени королівської родини.

Спочатку дивний пасажир хотів під'їхати до собору, де проходила поминальна служба. Проте дороги біля храму було заблоковано. Тоді чоловік почав вимагати висадити його біля пологового будинку, що знаходиться неподалік. Девід зупинився, вискочив з машини та замкнув двері. За кілька секунд пролунав вибух. У поліції вважають, що вибухнули детонатори бомби, а не основний заряд.

Терорист-смертник загинув. Сам таксист, батько двох дітей, отримав травми та опіки. Серед іншого у нього пошкоджено вибуховою хвилею барабанні перетинки. Перрі був госпіталізований, але його життя поза небезпекою. Внаслідок інциденту ніхто більше не постраждав.

Пізніше було заарештовано трьох осіб віком від 21 року до 29 років, підозрюваних у причетності до підготовки теракту.

Девід Перрі

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Фото Twitter

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