26.09 / 26.32 29.78 / 30.16
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Таксист запобіг теракту, замкнувши смертника в машині, коли той попросив відвезти його на парад у центрі Ліверпуля

8:47 15 листопада 2021
Палаюча машина

Британська преса назвала героєм таксиста з Ліверпуля Девіда Перрі, який зумів запобігти масштабному теракту і, можливо, врятувати безліч життів.

Як повідомляє видання Daily Mail, в машину Девіда сів пасажир, який здався таксисту підозрілим: до його одягу було прикріплено деякий пристрій, непомітний на перший погляд. Чоловік попросив відвезти його до центру міста, де цього дня проходив парад ветеранів на честь Дня поминання загиблих солдатів. У Лондоні разом з аналогічним парадом 14 листопада відбулася жалобна церемонія, на якій були присутні члени королівської родини.

Спочатку дивний пасажир хотів під'їхати до собору, де проходила поминальна служба. Проте дороги біля храму було заблоковано. Тоді чоловік почав вимагати висадити його біля пологового будинку, що знаходиться неподалік. Девід зупинився, вискочив з машини та замкнув двері. За кілька секунд пролунав вибух. У поліції вважають, що вибухнули детонатори бомби, а не основний заряд.

Терорист-смертник загинув. Сам таксист, батько двох дітей, отримав травми та опіки. Серед іншого у нього пошкоджено вибуховою хвилею барабанні перетинки. Перрі був госпіталізований, але його життя поза небезпекою. Внаслідок інциденту ніхто більше не постраждав.

Пізніше було заарештовано трьох осіб віком від 21 року до 29 років, підозрюваних у причетності до підготовки теракту.

Девід Перрі

Раніше «ФАКТИ» писали — Данець убив з лука п'ятьох людей у Норвегії: припускають теракт.

Фото Twitter

486

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лічильник

Облік газу по-новому: українців попередили про велику проблему

Maruv

Maruv вирішила «заробити» на непристойних фото від відомих людей

Пенсії в Україні

Перерахунок пенсій за вислугу років: хто отримає надбавку до кінця 2021 року

пиріг

Рецепт знаменитого цвєтаївського пирога: готується виключно зі сметаною та з великою кількістю яблук

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.