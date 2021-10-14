Датчанин вбив з луку п'ять чоловік у Норвегії: припускають теракт

У норвезькому місті Конгсберзі затримали 37-річного громадянина Данії, який з луку вбив п'ятьох і поранив двох людей, у тому числі й поліцейського, який у вільний від роботи час опинився на місці НП.

Як повідомляє місцеве видання Aftenposten, заарештований «раніше прийняв іслам». Він, за словами адвоката, «співпрацює з поліцією і детально розповідає про подію».

У поліції заявили, що з'ясовуватимуть, чи не є масовий розстріл людей терористичним актом. На даний момент про мотиви стрілка нічого не повідомляється. Правоохоронці стверджують, що він діяв самотужки. Є інформація, що його «полювання» привали близько півгодини.

Поранені стрільцем люди знаходяться у реанімації. Про те, хто саме загинув під час нападу, правоохоронці нічого не повідомляють, лише зазначають, що їхні рідні поінформовані.

За деякими даними, після нападу у Конгсберзі поліцейським наказали носити при собі вогнепальну зброю.

Нагадаємо, що у Лондоні судили 27-річного Сахайбома Абу, який був заарештований у липні 2020 року за звинуваченням у підготовці теракту. Він придбав для цієї мети меч з 46-сантиметровим лезом, військовий жилет і балаклави. Абу розповів про плани отруїти правнука королеви Британії Єлизавети II — семирічного британського принца Джорджа, його мати Кейт Міддлтон, герцогиню Кембріджську, а також, можливо, інших членів королівської сім'ї.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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