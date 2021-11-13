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Білоруські військові намагалися штурмувати польський кордон, аби допомогти мігрантам

16:41 13 листопада 2021
Біженці біля кордону з Польщею

Білоруські військові в ніч на 13 листопада пішли на штурм тимчасового загородження на кордоні з Польщею, яка вдалася до посилення заходів безпеки на початку листопада. Відповідне відео із району населеного пункту Черемха опублікувала Прикордонна служба у Twitter.

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У кадрі видно, що білоруси застосовують стробоскопи та лазерні указки.

Крім того, силовики Лукашенка видали мігрантам газові балончики, з якими ті напали на прикордонників Польщі, намагаючись прорватися на територію ЄС.

Проте ці та подальші спроби нелегально перетнути кордон були попереджені, заявили у Прикордонній службі.

Нагадаємо, що тільки напередодні Олександр Лукашенко скаржився Путіну на перекидання зброї з України біженцям на польському кордоні.

Фото Радіо Свобода

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