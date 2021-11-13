Білоруські військові намагалися штурмувати польський кордон, аби допомогти мігрантам
Білоруські військові в ніч на 13 листопада пішли на штурм тимчасового загородження на кордоні з Польщею, яка вдалася до посилення заходів безпеки на початку листопада. Відповідне відео із району населеного пункту Черемха опублікувала Прикордонна служба у Twitter.
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У кадрі видно, що білоруси застосовують стробоскопи та лазерні указки.
Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała на możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cizoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021
Крім того, силовики Лукашенка видали мігрантам газові балончики, з якими ті напали на прикордонників Польщі, намагаючись прорватися на територію ЄС.
Проте ці та подальші спроби нелегально перетнути кордон були попереджені, заявили у Прикордонній службі.
Нагадаємо, що тільки напередодні Олександр Лукашенко скаржився Путіну на перекидання зброї з України біженцям на польському кордоні.
Фото Радіо Свобода465
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