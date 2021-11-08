Польща приводить військових у боєготовність через ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю

У Польщі, на кордоні з Білоруссю якої вранці у понеділок, 8 листопада, зібралася велика кількість мігрантів, посилюють заходи безпеки.

Так, речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарін заявляв, що «почалася наймасштабніша, на даний момент спроба проникнення до Польщі» з Білорусі: «Дуже тривожна інформація з кордону. У Білорусі біля кордону з Польщею зібралася велика група мігрантів. Вони тільки-но вирушили до кордону Польської Республіки і намагатимуться масово проникнути до країни. Почалася наймасштабніша, на даний момент спроба проникнення до Польщі».

Bardzo niepokojące informacje z granicy. Na Białorusi, przy granicy z Polską, zgromadziła się duża grupa migrantów.



Ruszyli właśnie w stronę granicy RP. Będą próbowali masowo wkroczyć do Polski. pic.twitter.com/AHexXfsy8a — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 8, 2021

Як передає «Польське радіо», в країні було організовано засідання кризового штабу за участю прем'єр-міністра Матеуша Моравецького та силових міністрів. При цьому речник уряду Пьотр Мюллер заявляв, що польські служби контролюють кордон і «готові до ризику розширення діяльності білоруської сторони у вигляді гібридної війни».

«Меш» показав ситуацію на кордоні з висоти пташиного польоту, зазначивши, що польські ЗС привели у шостигодинну боєготовність.

За інформацією lrt.lt, МВС Литви пропонує запровадити в країні надзвичайний стан. Міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте заявила, що Литва також може очікувати на подібне вторгнення, тому вживаються всіх заходи для забезпечення безпеки.

У мережі вже з'явилося відео та повідомлення, що Литва спрямовує війська до польсько-білоруського кордону через наплив мігрантів. Також для охорони кордону з Білоруссю залучать Службу громадської безпеки та поліцію.

Нагадаємо, що нещодавно на черговому засіданні Ради ЄС міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорили можливість запровадження жорстких санкцій щодо білоруських компаній, які причетні до нелегальної міграції.

Фото — скріншот.

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