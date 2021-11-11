Лукашенко поскаржився Путіну на перекидання зброї з України біженцям на польському кордоні

Олександр Лукашенко спробував прив'язати Україну до ситуації з нелегальними мігрантами, які зібралися в Білорусі біля кордону з Польщею та намагаються пробратися на територію Євросоюзу.

За інформацією «Белта», під час наради з керівництвом Радміну він заявив про спроби перекидання зброї та боєприпасів біженцям на кордон.

«Пішли спроби перекидання зброї, боєприпасів та вибухівки цим людям у таборі. Останні дві доби перекидають зброю. Зброя здебільшого йде з Донбасу» , — заявив Лукашенко і згадав, що говорив про це з російським президентом Володимиром Путіним.

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Він також заявив, що на кордоні «хочуть влаштувати провокацію»: «Зштовхнути лобами наших прикордонників із їхніми, наших військових із їхніми. Тому змушені за периметром зараз контролювати ситуацію, щоб їм не закинули зброю. Бо там курди. А курди — це вояки». За словами Лукашенка, польська сторона біженців «б'є, ріже та інше», тож «будь-який автомат і пістолет» у руках «гарячих» людей може спровокувати військовий конфлікт.

Нагадаємо, що німецькі соціал-демократи запропонували домовитися з Україною про розміщення в нашій країні біженців, поки їхні заявки на надання притулку в ЄС розглядатимуться. У відповідь секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що більш справедливим варіантом буде, якщо німецькі депутати візьмуть по 2−3-5 мігрантів «до себе додому або до кабінетів Бундестагу».

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Фото із сайту президента РБ.

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