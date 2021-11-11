Учасник знімальної групи подав до суду на Алека Болдвіна через загибель Галини Гатчінс

Учасник знімальної групи злощасного фільму «Раст», головний світлооператор Серж Світной, подав до суду на актора Алека Болдвіна, який випадково застрелив під час знімань операторку-українку Галину Гатчінс.

Як повідомляє Sky News, серед інших відповідачів за позовом Сержа — продюсери фільму, зброяр Ханна Гутьєррес-Рід, помічник режисера та інші особи. Серж, який також є уродженцем України, звинувачує їх у недбалості, яка викликала у нього «найсильніший емоційний стрес». Світной був близьким другом Галини. Він перебував поруч із нею, коли вона вмирала після поранення — до прибуття швидкої допомоги. За словами Сержа, куля мало не зачепила його самого.

Світной вважає, що Алек повинен був особисто перевіряти реквізитний пістолет на безпеку перш, ніж спрямовувати зброю на людину. За словами Світного, актор взагалі не мав натискати на спусковий гачок, оскільки це була лише репетиція.

Трагедія сталася 21 жовтня. Болдвін вистрілив із пістолета, який виявився зарядженим бойовими патронами. Внаслідок цього загинула Галина, а режисер фільму Джоел Соуза був поранений.

Раніше «ФАКТІ» писали, що на знімальному майданчику фільму «Раст» постраждав ще один член знімальної групи — його вкусив отруйний павук, після чого почалося зараження крові.

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