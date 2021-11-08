Ще одна жертва: член знімальної групи Алека Болдвіна може втратити руку через отруйний павук

На зніманні фільму «Раст» в американському штаті Нью-Мексико, де кінозірка Алек Болдвін 21 жовтня випадково застрелив українку-оператора Галину Гатчінс і поранив режисера Джоела Соуса, сталася ще одна НП.

Як повідомляє Sky News, монтажника та освітлювача Джейсона Міллера, який розбирав декорації (знімання картини були згорнуті після трагедії), вкусив отруйний павук-відлюдник. Після цього у чоловіка почалося зараження крові та некроз тканин. Він потрапив до лікарні, переніс кілька операцій і може втратити руку. Лікарі намагаються зупинити інфекцію та запобігти ампутації кінцівки.

Американські ЗМІ вже заговорили про «прокляття» фільму за участю Болдвіна.

Раніше «ФАКТИ» писали — Загибель операторки Галини Гатчінс у Голлівуді: патрони в револьвері Алека Болдуїна могли подмінити навмисно.

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