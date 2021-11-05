Загибель операторки Галини Хатчінс у Голлівуді: патрони в револьвері Алека Болдвіна могли підмінити навмисно

Безглузда загибель кінооператорки Галини Гатчінс на зйомках вестерну «Раст» в окрузі Санта-Фе залишається в центрі уваги світових ЗМІ. Західні видання уважно відстежують найменшу нову інформацію, яка з'являється у соцмережах, а також заяви адвокатів, які представляють інтереси головних підозрюваних — зброярки Ганни Гутієррес-Рід та асистента режисера Дейва Голлса. Зазначимо, що офіційно звинувачення проти них не висунуто. Розслідування продовжується.

Декілька людей були незадоволені зарплатою та намагалися організувати страйк, але їх звільнили

У середу, 4 листопада, один з юристів, які захищають 24-річну Ганну, Джейсон Боулс повідомив, що револьвер, з якого 21 жовтня здійснив фатальний постріл Алек Болдвін, протягом двох годин перебував без нагляду. Гутієррес-Рід залишила зброю через те, що була впевнена: старовинний «Кольт» калібру .45 заряджений холостими патронами.

Таким чином адвокат натякав на те, що хтось міг перезарядити зброю. Проте невдовзі Боулс швидко змінив свою заяву. Він сказав репортеру газети The New York Times, що Ганна випустила револьвер з поля зору лише на 10 хвилин.

За словами адвоката, зброярка зачинила «Кольт» у безпечному місці та відлучилася перекусити. Потім вона повернулася й передала зброю Дейву Голлсу.

«Того дня Гутієррес-Рід заряджала для зйомок три одиниці зброї, зокрема й цей „Кольт“. Це було близько 11:00. Чи зобов'язана вона була охороняти цю зброю 24 години на добу? Відповідь — ні, не зобов'язана, тому що в кожній з одиниць не було бойових набоїв!» — заявив Боулс.

Адвокат наполягає на тому, що його клієнтка нічого не порушила та діяла відповідно до заходів безпеки. Крім того, Ганна нібито двічі провела інструктаж Алека Болдвіна й наголошувала, що він не повинен спрямовувати револьвер на людей, нехай навіть і з незарядженими патронами.

Адвокати Голлса зі свого боку стверджують, що помічник режисера не повинен був особисто перевіряти, якими патронами заряджено «Кольт». Це пряма відповідальність зброярів. Відтак загибель операторки сталася з вини Гутієррес-Рід.

Галина Гатчінс під час зйомок (фото Instagram)

В американських ЗМІ курсують дві версії того, як бойові набої могли опинитися в барабані револьвера. Згідно з першою версією, це сталося через недосвідченість Ганни Гутієррес-Рід. «Раст» є лише другим фільмом у її кар'єрі. Під час зйомок першої стрічки з робочою назвою «Старий спосіб», головну роль у якій зіграв Ніколас Кейдж, також мав місце неприємний інцидент — Ганна дала револьвер із бойовими набоями неповнолітній актрисі Райан Кірі Армстронг!

Прихильники другої версії (саме її зараз розкручують адвокати зброярки) вважають, що патрони підмінив хтось із членів знімальної групи. Мотив? Декілька людей були незадоволені затримкою зарплати та її розміром і намагалися організувати страйк. Проте режисер Джоел Соуза найняв замість них нових людей, які не є членами профспілки. Швидше за все, ті, хто підмінив набої, хотіли просто зірвати зйомки. Вони не планували вбивства.

Алек Болдвін, очевидно, дотримується другої версії. Актор поділився у соцмережах коментарями колеги, яка назвала звинувачення у поганому дотриманні техніки безпеки на зйомках «Раста» необґрунтованими.

Дизайнерка по костюмах Тереза Мегпейл Девіс написала 2 листопада у соцмережах: «Історії, які плетуться навколо нас, про те, що ми були перевантажені роботою, а довкола панували хаос і небезпека, не відповідають дійсності». Болдвін перепостив її в інстаграмі та додав від себе: «Прочитайте це».

Девіс стверджує, що знімальна група часто, іноді кілька разів на день, збиралася на наради, присвячені правилам техніки безпеки. «Випадкові постріли відбуваються набагато частіше, ніж ви собі уявляєте», — написала вона.

Дизайнерка захищає Ганну Гутієррес Рід. «Вона навчалася у добре відомого зброяра (свого батька. — Ред .) і за кілька місяців до цього виконувала ту ж роботу на зйомках схожого фільму. Чи була вона дуже досвідченою людиною? Ні. Чи відповідала її кваліфікація фільму першого рівня? Так», — пише Девіс.

Зазначимо, що у Голлівуді перший рівень членів знімальної групи є найнижчим. Зазвичай він надається фільмам з бюджетом не більше 6 мільйонів доларів. Від рівня залежить розмір зарплати.

«А як, ви вважаєте, людина набуває такого досвіду? У нас у всіх в якийсь момент була наша перша та наша друга робота. Наш помічник режисера (Дейв Голлс. — Ред .) ніколи не ставився до своєї роботи легковажно. Тож я не приєднуватимусь до спільного хору і не буду вдавати, що він увесь час ігнорував нашу безпеку», — обурюється Девіс.

А ось шериф округу Санта-Фе впевнений, що причиною загибелі Галини Гатчінс є недбалість при поводженні зі зброєю. Про звинувачення говорити ще рано, вважає шериф. При цьому не виключає, що серед обвинувачених все ж таки може опинитися й Алек Болдвін.

Алек Болдвін на знімальному майданчику (фото Instagram)

Більшість членів знімальної групи «Раста» також критикують заходи безпеки. Наприклад, старший електрик Серж Светной, який був близьким другом Галини, прямо написав у себе у фейсбуці: «Халатність у тому, що людина, яка мала перевірити зброю на майданчику, цього не зробила. Я вважаю, що у нас були професіонали на всіх ділянках, за винятком того, що відповідав за зброю. Не може 24-річна дівчина бути професіоналом у цій справі».

«Нас разом з дітьми папараці переслідують на машинах, і вже бували небезпечні моменти»

Тим часом папараці переслідують Болдвіна, який намагається прийти до тями в колі сім'ї після того, що сталося. Днями актор не витримав і прямо на вулиці звернувся до групи репортерів, які фотографували його разом із дружиною. Алек заявив: «Ймовірність того, що сталося на знімальному майданчику, один на трильйон… Гатчінс була моїм другом. Ми були дуже злагодженою командою, яка разом знімала кіно, коли трапилася ця жахлива подія…»

Дружина актора Гіларія дуже переживає за чоловіка та дітей. «Папараці не поважають наше прохання дати нам спокій навіть після того, як ми днями дали інтерв'ю, спеціально зупинивши для цього автівку. Нас разом із дітьми переслідують на машинах, і вже були небезпечні моменти…» — написала вона в інстаграмі.

Тим часом дедалі більше голлівудських знаменитостей закликають до повної відмови від використання справжньої зброї під час зйомок. До речі, одним із перших про це заявив Дейв Голлс. «Я вражений та глибоко засмучений загибеллю Галини Гатчінс. Я сподіваюся, що ця трагедія змусить усю кіноіндустрію провести переоцінку цінностей та правил, щоб переконатися, що ніхто більше не постраждає під час творчого процесу», — сказав він.

Заборонити всю бойову зброю на знімальному майданчику закликають сьогодні Ґреґ Фрейзер, який працював над фільмом «Дюна», Рейчел Моррісон, яка зняла «Чорну пантеру», Менді Вокер, оператор фільму «Мулан».

Анджеліна Джолі заявила, що, працюючи над своїми стрічками, приділяє особливу увагу питанням безпеки та давно відмовилася від використання справжньої вогнепальної зброї.

На прем'єрі бойовика «Червоне повідомлення», що відбулася ввечері 3 листопада в Лос-Анджелесі, відомий актор Двейн Джонсон присягнув, що більше ніколи не використовуватиме справжню зброю під час зйомок.

Нагадаємо, що нещодавно однокурсниця Галини Гатчінс, яку випадково вбив Алек Болдвін, опублікувала спогади про неї, написавши, що вона була «глибокою, „широкоформатною“, інтелігентною, а водночас і неймовірно цілеспрямованою та одержимою працелюбністю». Українка, за словами її подруги, «вийшла заміж не „за Америку“, а за хлопця з невизначеним доходом, і відбулася у новому соціумі, у новій професії».

Фото halynahutchins/Instagram

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