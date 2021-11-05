Князя Монако Альбера розлютило інтерв'ю колишньої коханки, яка висловилася про його дружину Шарлін

Колишня коханка князя Монако Альбера II дала французькому виданню Paris Match інтерв'ю, яке розлютило монарха.

Темношкіра ексстюардеса з Тонго Ніколь Косте є матір'ю позашлюбного сина Альбера Олександра, якому у серпні виповнилося 18 років. Стосунки Ніколь з Альбером, який тоді був ще спадковим принцом, тривали п'ять років.

У своєму інтерв'ю Ніколь дозволила собі «недоречні» з погляду князя висловлювання на адресу його дружини Шарлін. Зокрема, Косте, яка раніше скаржилася, що після одруження Альбер став менше часу приділяти синові та практично перестав із ним бачитися, заявила, що Шарлін перед її весіллям з князем у 2011 році вижила Олександра з наданої йому у палаці кімнати. І, користуючись відсутністю Альбера, переселила в крило для службовців.

«У нашій ситуації мала переважати дипломатія. Але в період їхніх заручин я зазнала того, що насторожило і шокувало мене… Як мати, я не можу знайти слів, щоб описати ці дії», — заявила Ніколь.

Кості також сказала, що її постійно порівнюють із Шарлін. «Мені це не подобається … Я ніколи не виставляла себе ворогом. Я м'яка жінка. Враховуючи наші зв'язки з принцом, ми мали щиро підтримувати одна одну», — сказала вона.

Жінка також додала, що Олександр чудово ладнає та із задоволенням грає зі своїми однокровними братом і сестрою — шестирічними двійнятами принцом Жаком та принцесою Габріеллою, законними дітьми князя.

В інтерв'ю виданню Point de Vue Альбер заявив, що не думав, що Косте дозволить собі подібні напади на його дружину. Вона сказала йому, що просто збирається щось опублікувати — і він подумав, що йдеться про фото їхнього сина на честь дня народження. «Я розлютився, коли дізнався», — зізнався він.

Альбер офіційно позашлюбного сина у травні 2005 року. У князя є ще одна позашлюбна дитина — 29-річна дочка Джазмін, яку Альберу народила поза шлюбом американський рієлтор Тамара Ротоло. Олександр та Джазмін не можуть претендувати на престол. Спадкоємцями є лише діти від законного шлюбу.

У липні цього року Ніколь та Олександр з'явилися на балу Червоного Хреста в Монако разом з Альбером.

Тим часом княгиня Шарлін, як і раніше, залишається в ПАР, де живе вже багато місяців у зв'язку з проблемами зі здоров'ям. У Монако очікують на її повернення до 19 листопада, коли святкуватиметься Національний день країни.

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