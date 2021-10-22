«Нехай грає в кіно, а не в політику»: республіканці в США закликають королеву Єлизавету позбавити Меган Маркл титулу

Представників Республіканської партії США розлютив відкритий лист Меган Маркл, який вона написала до Конгресу США, адресувавши його демократам — спікеру Палати представників Ненсі Пелосі та лідеру демократичної більшості в Сенаті Чарльзу Шумеру. У ньому вона закликала ввести в країні оплачувану відпустку за сімейними обставинами для всіх американців — в тому числі декретну. І підписала послання «Меган, герцогиня Сассекська».

З чуток, колишня актриса хоче спробувати себе в політиці. І навіть балотуватися в президенти США.

Як пише видання Daily Mail, республіканці закликають королеву Єлизавету II позбавити Меган титулу за втручання в американську політику, що негідно для члена британської королівської сім'ї. Дружину принца Гаррі звинуватили в тому, що вона лобіює проєкт, запропонований адміністрацією демократа Джо Байдена.

Республіканці порадили зірці серіалу «Форс-мажори» зніматися в кіно, а не лізти в політику.

«Нещодавнє втручання міс Маркл в політику США знову викликає у мене запитання про те, чому королівська сім'я просто офіційно не позбавить її та Гаррі їхніх титулів — тим більш, що вона наполягає на тому, щоб надіслати цього листа під приводом того, що вона» герцогиня Сассекська", — заявив республіканський політик Джейсон Сміт. Він додав, що, хоча спроби Меган звернутися до сімей робочого класу, згадуючи дні, коли вона ледве зводила кінці з кінцями, сміховинні, її коментарі «ясно показують, що прийняття цього масштабного законопроєкту направлено більш на те, щоб допомогти світовим елітам отримати величезні податкові пільги, а не на допомогу сім'ям, що працюють».

Інший республіканський політик, Лайза Макклейн, заявила, що міс Маркл «втратила зв'язок з американцями» і що їй слід «продовжувати грати в кіно, а не в політику». «Останнє, що нам зараз потрібно, — це багаті знаменитості, що нав'язують свої ліберальні погляди американському народу», — додала вона.

Конгресмен Сміт вже раніше вимагав, щоб королева позбавила титулів Гаррі та Меган через втручання в президентські вибори у США — після того, як вони публічно закликали виборців «відкинути ненависницькі висловлювання», натякаючи на Дональда Трампа.

Тим часом в Британії королівський коментатор Роберт Джобсон заявив, що лист Маркл до Конгресу — це те «чого боялася королева Єлизавета». І що поведінка Меган, яка тепер може говорити все, що їй заманеться, може завдати істотної шкоди іміджу монархії.

Раніше «ФАКТИ» писали — Батько Меган Маркл заявив, що вона зреклася двох сімей і змінилася після того, як підчепила принца Гаррі.

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