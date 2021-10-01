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Онука королеви Єлизавети принцеса Беатріс оголосила ім'я новонародженої дочки

18:34 1 жовтня 2021
Беатріс і Едоардо

Принцеса Йоркська Беатріс, яка народила первістка 18 вересня, нарешті оголосила ім'я своєї дочки. Дівчинку звати Сієнна Елізабет Мапеллі Моцці. Про це принцеса оголосила в Twitter, показавши також відбитки ніжок новонародженої.

Перше ім'я має італійське походження. Друге ім'я доньки Беатріс та її чоловік вибрали на честь бабусі-королеви. Ім'я Елізабет входило було поміж фаворитів у букмекерів — як і ім'я Сара (в честь матері Беатріс Сари Фергюсон). Елізабет — це також друге ім'я дочки кузена Беатріс принца Вільяма принцеси Шарлотти. А принц Гаррі та Меган Маркл назвали свою дочку Лілібет — домашнім прізвиськом Її Величності.

Дівчинка не носитиме королівський титул за британськими законами. Беатріс не може передати у спадок свій титул принцеси.

Але Сієнна також є спадкоємицею італійських аристократів. Чоловік Беатріс, бізнесмен Едоардо Мапеллі Моцці, є сином графа Алессандро Мапеллі Моцці. Тому дочка Едоардо має право на почесний титул «nobile donna» — «шляхетна дама». В майбутньому сам Едоардо, єдиний спадкоємець в сім'ї, стане графом, а його дружина буде не тільки британською принцесою, а й італійською графинею.

Ім'я, можливо, довелося узгоджувати з королевою Єлизаветою II. Свого часу Її Величність не схвалила початковий вибір імені самої Беатріс. Її батьки, Сара і принц Ендрю, хотіли назвати свого первістка Аннабель. Однак королева вважала це ім'я невідповідним.

У Сієнни Елізабет є старший братик — п'ятирічний Крістофер (якого вдома називають Вулфі) — син Едоардо від попередніх стосунків.

Раніше «ФАКТИ» писали — У хустці, гумових чоботях і з лопатою: королева Єлизавета II з'явилася на публіці вперше за два місяці.

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