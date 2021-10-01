Онука королеви Єлизавети принцеса Беатріс оголосила ім'я новонародженої дочки

Принцеса Йоркська Беатріс, яка народила первістка 18 вересня, нарешті оголосила ім'я своєї дочки. Дівчинку звати Сієнна Елізабет Мапеллі Моцці. Про це принцеса оголосила в Twitter, показавши також відбитки ніжок новонародженої.

We are delighted to share that we have named our daughter Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.



We are all doing well and Wolfie is the best big brother to Sienna. pic.twitter.com/6abMIXDSLT - Princess Beatrice of York (@yorkiebea) October 1, 2021

Перше ім'я має італійське походження. Друге ім'я доньки Беатріс та її чоловік вибрали на честь бабусі-королеви. Ім'я Елізабет входило було поміж фаворитів у букмекерів — як і ім'я Сара (в честь матері Беатріс Сари Фергюсон). Елізабет — це також друге ім'я дочки кузена Беатріс принца Вільяма принцеси Шарлотти. А принц Гаррі та Меган Маркл назвали свою дочку Лілібет — домашнім прізвиськом Її Величності.

Дівчинка не носитиме королівський титул за британськими законами. Беатріс не може передати у спадок свій титул принцеси.

Але Сієнна також є спадкоємицею італійських аристократів. Чоловік Беатріс, бізнесмен Едоардо Мапеллі Моцці, є сином графа Алессандро Мапеллі Моцці. Тому дочка Едоардо має право на почесний титул «nobile donna» — «шляхетна дама». В майбутньому сам Едоардо, єдиний спадкоємець в сім'ї, стане графом, а його дружина буде не тільки британською принцесою, а й італійською графинею.

Ім'я, можливо, довелося узгоджувати з королевою Єлизаветою II. Свого часу Її Величність не схвалила початковий вибір імені самої Беатріс. Її батьки, Сара і принц Ендрю, хотіли назвати свого первістка Аннабель. Однак королева вважала це ім'я невідповідним.

У Сієнни Елізабет є старший братик — п'ятирічний Крістофер (якого вдома називають Вулфі) — син Едоардо від попередніх стосунків.

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