Скандали на саміті зі зміни клімату: що підписав у Глазго Зеленський

У вівторок, 2 листопада, учасники конференції ООН зі зміни клімату COP26, що проходила у Глазго, підписали спільну декларацію. У цьому важливому документі лідери понад 100 країн світу, зокрема президент України Володимир Зеленський, погодилися зупинити вирубку лісів до 2030 року. Це має допомогти у боротьбі з глобальним потеплінням.

Йдеться про території, на яких росте понад 85% лісів на планеті, включаючи бореальні хвойні ліси (тайга) у Канаді, тропічні ліси Амазонки у Бразилії та тропічні дощові ліси у басейні річки Конго в Африці. Домовленість передбачає виділення близько 20 мільярдів доларів на боротьбу з лісовими пожежами та відновлення територій, що вже постраждали від них.

Ініціатором підписання декларації став президент США Джо Байден. Він оголосив у Глазго про перший у світі план збереження лісів по всій планеті, який «об'єднає в собі весь набір інструментів уряду США — дипломатичних, економічних і політичних, — щоб зупинити зникнення лісів, відновити життєво важливі поглиначі вуглецю і поліпшити землеустрій». За його словами, американський план, на реалізацію якого буде спрямовано до 9 мільярдів доларів, уможливить відновлення до 2030 року щонайменше 2 мільйонів гектарів лісу та інших екосистем.

Проте екологічна організація Greenpeace розкритикувала домовленість в Глазго, назвавши її недостатньою. Активісти заявили, що COP26 фактично дала зелене світло «ще одному десятиріччю вирубки лісів».

Протягом двох днів, доки відбувалася конференція ООН, у Глазго було дуже неспокійно. У цьому шотландському місті зібралися тисячі екоактивістів, зокрема 18-річна шведка Ґрета Тунберг. Виступаючи перед учасниками акції, вона використала цензурну лексику. «Якого… тут роблять усі ці… лідери?!» — обурювалася Грета. Вона висловила підтримку акціям радикальних екоактивістів, які вже кілька тижнів поспіль блокують автомагістралі у британських містах. За її словами, задля досягнення доброї мети «деяких людей корисно трохи роздратувати». Тунберг закликала «вирвати з коренем» теперішній світопорядок «заради блага майбутніх поколінь».

Екоактивісти критикують учасників конференції ООН за те, що багато хто з них прилетів до Глазго на приватних літаках. Насамперед дісталося американському мільярдеру Джеффу Безосу. Не забули й про Байдена, якому пригадали перекидання із США спочатку до Італії на саміт G20, а потім і до Британії цілого автопарку броньованих автомобілів. Величезний кортеж американського президента став одним із головних подразників для екоактивістів. Самого Байдена викрили ще й у тому, що він, схоже, задрімав під час конференції 1 листопада.

Ще один скандал вибухнув у Глазго з ініціативи делегації Ізраїлю. Міністр інфраструктури та водних ресурсів Ізраїлю Карін Ельхаррар, яка страждає на м'язову дистрофію, розповіла одному з ізраїльських телеканалів, що не змогла потрапити на територію саміту, оскільки для цього потрібно було або йти пішки, або їхати автобусом-шатлом, не обладнаним для інвалідних крісел. Міністр марно чекала біля місця проведення саміту дві години, після чого їй довелося повернутися до готелю в Единбург, що за 80 км від Глазго.

Прем'єр-міністр Нафталі Беннет пообіцяв, що вся делегація бойкотуватиме конференцію, якщо Ельхаррар не зможе на неї потрапити. Організатори вибачилися, і 2 листопада ізраїльський міністр без проблем взяла участь у всіх засіданнях. Але інцидент на цьому не завершився. Міністр навколишнього середовища Британії Джордж Юстіс, виступаючи перед журналістами, заявив, що ізраїльська делегація сама винна у тому, що сталося.

«Пані Ельхаррар чомусь прибула до одного з небагатьох входів на територію саміту, який не обладнано для інвалідних крісел. У цій ситуації було б нормально, якби Ізраїль повідомив, що їхня пані міністр потребує якихось конкретних речей. У цьому випадку щось, очевидно, пішло не так, і організатори не знали й тому не підготували умови на цьому конкретному вході, до якого вона прибула», — заявив Юстіс.

Довелося втрутитися прем'єр-міністру Борису Джонсону та особисто вибачитися перед Беннетом і Ельхаррар, щоб згладити гостроту ситуації.

На конференції були відсутні лідери Росії та Китаю. Джо Байден назвав це помилкою. «Китай втратив можливість вплинути на людей по всьому світу й на людей тут, на COP26. Росія та Китай усунулися від розв'язання проблеми та мовчать про бажання щось робити, тоді як ця проблема серйозно стосується і цих країн», — наголосив президент США.

Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков повідомив, що президент РФ не виступатиме на кліматичному саміті у форматі відеоконференції, оскільки такої можливості не передбачено технічно. Крім того, теми, підняті на форумі в Глазго, багато в чому перегукуються з проблематикою, яка обговорювалася на саміті G20 у Римі, наголосив Пєсков. «Під час свого виступу на саміті „Великої двадцятки“ президент Путін досить докладно виклав підходи російської сторони до розв`язання проблем клімату» , — сказав прессекретар. Нагадаємо, ні Путіна, ні голови КНР Сі Цзіньпіна у Римі на зустрічі не було. Обидва використовували відеозв'язок для участі у саміті.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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