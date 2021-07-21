«Настала ера вогню»: європейські вчені про аномальну погоду та лісові пожежі по всьому світу

Нинішнє літо видалося аномальним в різних куточках нашої планети. Особливо в липні спостерігається неймовірно екстремальна погода. Німеччина, Бельгія та інші країни Західної Європи зіткнулися з найбільшою за останні 75 років повінню. Стихійне лихо вже забрало життя майже 200 осіб.

Потоп в Європі викликаний циклоном, який приніс з собою зливи з грозами. Сильні дощі стали причиною найбільшої за останні 100 років повені в Китаї. У місті Чженчжоу загинули щонайменше 12 осіб — потонули в затопленому метро. У провінції Хенань довелося евакуювати десятки тисяч людей. Порушена робота всіх видів транспорту.

Водночас у США та Канаді пекельна спека стала причиною руйнівних лісових пожеж. Особливо виділяється «пожежа-монстр», який бушує в американському штаті Орегон вже два тижні. Тут горять ліси на площі понад тисячу квадратних кілометрів. Це більше за площу Лос-Анджелеса. Евакуація торкнулася понад 3,5 мільйона людей!

Це величезна пожежа вивергає в атмосферу дим і сажу, які вітер жене на схід. В результаті Нью-Йорк і низка інших великих міст задихаються від смогу. Метеорологи зіткнулися з досить рідкісним явищем, коли потужна пожежа сам формує й змінює погоду в регіоні. Температура повітря тримається вже кілька днів на 10 градусів вище за звичайну для середини липня.

«Зазвичай погода визначає, як буде далі розвиватися пожежа. У нашому випадку пожежа визначає погоду!» — кажуть американські вчені.

Аномальна спека спричинила масштабні лісові пожежі в Сибіру. Якутія горить вже понад місяць. Вогонь знищив тут понад 1,5 мільйона гектарів лісу. Екологи «Грінпіс» вважають, що ситуація навряд чи поліпшиться до середини серпня.

Німецький вчений зі світовим ім'ям Йоган Голдаммер вважає, що в усьому винувате глобальне потепління. Він вивчає лісові пожежі з 1993 року. «Настала ера вогню, або ера піроцена», — стверджує Голдаммер.

«Ліс — це не тільки джерело деревини й середовище для багатьох видів тварин і рослин, а й сховище вуглецю та метану, які вбирає ґрунт з атмосфери. Завдяки вологості й особливим температурним умовам ці гази були тисячоліттями законсервовані в рослинній біомасі, що міститься в лісовому ґрунті, а також ґрунті інших регіонів, наприклад, тундри. Сьогодні ж через танення вічної мерзлоти величезні обсяги вуглецю, накопичені в ґрунті, знову можуть потрапити в атмосферу, що серйозно посилить парниковий ефект. Саме тому я й мої колеги вже десятиліттями говоримо про „вуглецеву бомбу, що цокає“ на території Євразії», — пояснює Голдаммер причину масштабних лісових пожеж.

«Особливо гостро ця проблема стоїть перед трьома країнами: США, Канадою та Росією. Вони володіють великими територіями з величезними зонами рослинності та нарешті надзвичайним об'ємом законсервованих у ґрунті метану й вуглецю», — стверджує німецький вчений.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що в американській Долині смерті, в штаті Каліфорнія, у липні було зафіксовано найвищу температуру з 1913 року.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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