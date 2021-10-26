Дружина Алека Болдвіна вперше публічно відреагувала на трагічну загибель Галини Хатчінс

Після трагедії, що трапилася на знімальному майданчику, де відомий актор Алек Болдвін із бутафорського пістолета випадково застрелив уродженку України — операторку Галину Гатчинс, слова підтримки сім'ї загиблої висловила дружина актора Гіларія Болдвін.

«Моє серце — з Галиною. З її чоловіком. З її сином. Їхньою родиною та близькими. І моїм Алеком» , — пише дружина актора в Instagram і додає, що немає слів, щоб висловити біль, перенесений у зв'язку з цією трагедією. Вона також написала про розбите серце, втрату та підтримку.

У коментарях до посту Гіларії Болдвін слова підтримки написала актриса Меланія Гріффіт, актор, письменник і співак Леслі Джордан, бізнес-леді та блогер Мері Ортон, телеведуча та актриса Розі О'Доннел та інші.

Сам Алек Болдвін говорив, що запропонував підтримку чоловікові та родині Галини, і що у взаємодії з поліцією збирається з'ясувати, як сталася ця трагедія.

Матеріал «Наша Галка в Голлівуді»: однокурсниця Галини Гатчінс, яку випадково вбив Алек Болдвін, опублікувала спогади про неї" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Галини Гатчінс у соціальних мережах.

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