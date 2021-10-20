В ЄС Лукашенка назвали ватажком зграї контрабандистів і заявили про нові санкції

На черговому засіданні Ради ЄС міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорили можливість введення жорстких санкцій щодо білоруських компаній, причетних до нелегальної міграції. Після того як глава Білорусі Олександр Лукашенко віддав розпорядження своїм прикордонникам не стримувати потік нелегалів, які прагнуть потрапити на територію Євросоюзу, їхня кількість збільшилася в рази. Польщі, Литві, Латвії доводиться робити значні зусилля та нести підвищені витрати, спрямовані на блокування кордонів і розміщення на своїй території нелегалів, що потрапили туди.

Зокрема, Латвія продовжила режим надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю до 10 лютого 2022 року. Режим був введений 11 серпня на три місяці. Але з того часу було затримано не менше 1 800 нелегалів, які намагалися потрапити до Латвії з території Білорусі.

«Білорусь і пан Лукашенко продовжують використовувати міграцію як гібридну зброю», — заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич. Він підкреслив, що нелегалів до Європи з Білорусі везуть «усі так звані «туристичні компанії». «Вони організовують польоти, а їх виконує авіакомпанія «Бєлавіа». Ми повинні ввести проти неї санкції в повній мірі, щоб вона не могла отримувати ніякої технічної допомоги», — додав Рінкевич, пояснивши, що має на увазі фірми, що займаються організацією «турів в один кінець» для іракців, сирійців, єменців та афганців.

Рінкевича підтримав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. «Санкції проти „Белавіа“ — це одне питання. Друге питання — нам треба послати сигнал авіакомпаніям, які привозять людей з будь-якої іншої країни в Білорусь з наміром подальшої міграції, — що вони не залишаться непоміченими в Європі, що ми бачимо це, і те, що вони роблять, неправильно», — сказав литовський міністр.

За словами міністра закордонних справ ФРН Гайко Маасу, Берлін підтримує посилення санкцій проти Мінська. У своєму виступі Маас назвав Лукашенка «ватажком державної зграї, що займається контрабандою людей».

«Ми готові ввести нові санкції проти білоруської державної авіакомпанії», — підвів підсумки наради голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель. Однак поки ніяких конкретних рішень з даної проблеми Рада ЄС не прийняла.

Фото з сайту president.gov.by

105

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter