Президент Білорусі Олександр Лукашенко зажадав від прикордонників відреагувати на «несприятливу» ситуацію в суміжних країнах, в т. ч. в Україні. Про це він заявив на нараді з керівництвом силового блоку.

За оцінкою Лукашенко, керівництво країн-сусідів взяло курс на конфронтацію з Білоруссю.

«Найсумніше — це Україна. У нас відкривається новий, по-старому кажучи, фронт. Ми бачимо, що вони творять. Мало того, що туди побігли наші біженці, — там створюються навчально-тренувальні табори в усе більшій кількості, де навчають цілеспрямовано (і не тільки втікачів) роботі по Білорусі, як кажуть спецслужби», — заявив президент, якого цитує державне агентство БелТА .

За його словами, вже самі українські прикордонники виявляють схованки зі зброєю біля кордону з Білоруссю, в чому він особисто бачить «ознаки непристойних дій щодо Білорусі».

Так, Україна нібито створює «фактично бази» під виглядом навчальних центрів за участю країн НАТО, на що Лукашенко вже скаржився на зустрічах з Президентом Росії Володимиром Путіним.

«Ми з президентом Росії проводили і проводимо консультації з цього питання і домовилися, що там треба робити якісь дії. В іншому випадку ми завтра будемо мати прямо на кордоні Білорусі та Росії неприйнятну для нас ситуацію. Аж до розміщення ракет відповідної дальності. Ми на це не підписувалися і допустити цього не можемо», — заявив білоруський лідер.

Нагадаємо, західні ЗМІ за підсумками недавніх спільних військових навчань Росії і Білорусі констатували, що Путін домагається від Лукашенко вже не союзництва, а прямого підпорядкування.

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