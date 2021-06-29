Білорусь розриває відносини з Євросоюзом: що задумав Лукашенко

У понеділок, 28 червня, Білорусь призупинила свою участь у програмі ЄС «Східне партнерство». У заяві МЗС Білорусі йдеться: «Ми не можемо виконувати свої зобов'язання у рамках цієї Угоди в умовах введення Євросоюзом санкцій і обмежень. З глибоким сумом констатуємо, що вимушена зупинка дії Угоди негативно позначиться на взаємодії з Євросоюзом у сфері боротьби з нелегальною міграцією та організованою злочинністю».

Як уже повідомляли «ФАКТИ», Євросоюз, США, Канада та Великобританія запровадили санкції відносно влади Білорусі після інциденту з пасажирським літаком ірландської авіакомпанії Ryanair. Лайнер змусили змінити курс та примусово посадили у Мінську. Президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що зроблено це було з метою забезпечення безпеки пасажирів. Було отримано анонімне повідомлення про те, що на борту літака готується теракт. Однак жодного вибухового пристрою в результаті не знайшли, зате заарештували опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину.

Після цього європейські країни, зокрема й Україна, закрили свій повітряний простір для білоруської авіакомпанії «Белавіа». Її літакам заборонено обслуговування в аеропортах країн ЄС. Європейські авіакомпанії змінили свої маршрути та більше не заходять у повітряний простір Білорусі.

Лукашенко представляє рішення про вихід зі «Східного партнерства» як вимушену відповідь на недружні дії Євросоюзу. Мінськ відкликає свого представника в ЄС для консультацій. Голові представництва ЄС у Білорусі Дірку Шубелю також запропонували виїхати до Брюсселя «щоб довести своєму керівництву позицію білоруської сторони про неприйнятність тиску та санкцій».

Нагадаємо, ініціативу «Східне партнерство» було прийнято в ЄС з метою зміцнення відносин з шістьма колишніми радянськими республіками: Україною, Грузією, Молдовою, Азербайджаном, Вірменією та Білоруссю. Угода розцінюється як фундамент для подальшої інтеграції цих країн до Євросоюзу.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що своїм рішенням Мінськ «зробив ще один крок назад». Він порадив режиму Лукашенка «поставити на перше місце майбутнє Білорусі».

«Це призведе до подальшого зростання напруженості та негативно вплине на білоруський народ шляхом позбавлення його можливостей, які дає наше співробітництво», — написав Мішель у Twitter.

«Народу Білорусі: ви можете розраховувати на ЄС. Ми солідарні з вами та підтримуємо вас. Ми нагадуємо про ваше право обирати собі президента шляхом нових, вільних та чесних виборів», — додав Мішель. Тим самим він ясно дав зрозуміти, що Євросоюз бачить причину погіршення відносин у політиці Лукашенко.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила про намір продовжувати брати участь у «Східному партнерстві».

«Ми — моя команда та всі демократичні сили — продовжимо працювати з нашими європейськими партнерами та зробимо все, щоб у проєктах „Східного партнерства“, зокрема на саміті цього року, нашу батьківщину представляли ті, хто дійсно має право говорити від імені народу», — написала Тихановська у Telegram-каналі.

Білоруський політолог Артем Шрайбман, коментуючи рішення Лукашенко, зазначає, що білоруська влада давно вже заморозила участь країни у «Східному партнерстві». «По суті Мінськ цим кроком формалізував те, що і так вже існує у цих відносинах», — вважає політолог.

«Ті проєкти, які залежали від співпраці ЄС з білоруськими державними структурами, вже і так припинені, тому я не думаю, що ефект буде значним, особливо на тлі того, що відбувається у Білорусі», — додає Шрайбман.

Однак «ФАКТИ» звертають увагу на завуальовану загрозу у заяві МЗС Білорусі — «вимушена зупинка дії Угоди негативно позначиться на взаємодії з Євросоюзом у сфері боротьби з нелегальною міграцією та організованою злочинністю». Лукашенко давно вже шантажує Євросоюз тим, що може «відкрити» кордони для потоку нелегальних іммігрантів, які прагнуть потрапити до ЄС через територію Білорусі. Також він не раз попереджав, що у білоруських правоохоронців вистачає і без того роботи, щоб відловлювати контрабандистів, які везуть до країн ЄС сигарети та наркотики. Вочевидь, тепер варто очікувати, що Лукашенко спробує наочно продемонструвати Брюсселю, чим може обернутися для європейців сварка з Мінськом.

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