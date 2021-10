Королева Єлизавета відмовилася від звання «Старенька року»

Єлизавета II, яка нещодавно вперше з'явилася на публіці з тростиною, відмовилася прийняти премію Oldie of the Year (що можна перевести, як «старий» або «старенька року»). Як повідомляє видання Daily Mail, 95-річна королева Великобританії вважає себе занадто молодою для цього — про що вона вказала в листі, складеному її секретарем і направленому організаторам.

«Її Величність впевнена у тому, що людина стара настільки, наскільки себе відчуває, і тому королева не вважає, що відповідає необхідним критеріям для отримання премії, і сподівається, що ви зможете знайти більш гідного кандидата», — йдеться у посланні, яке було опубліковано 19 жовтня — в день проведення церемонії. Зате на заході, який відбувся в лондонському готелі Savoy, була присутня 74-річна невістка Єлизавети — дружина принца Чарльза Камілла.

У центрі - Камілла

Премію The Oldie of the Year ось уже майже тридцять років щорічно вручає журнал The Oldie Magazine. Премія дістається тим, хто зробив особливий внесок у суспільне життя. Раніше серед її лауреатів були володарі премії «Оскар» та Нобелівської премії.

