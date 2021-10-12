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Королева Єлизавета вперше з'явилася на публічному заході з тростиною — фанати занепокоїлися

18:50 12 жовтня 2021
Королева Єлизавета і принцеса Анна

Британська королева Єлизавета II, яка недавно з'явилася на публіці з лопатою, відвідала разом зі своєю 71-річною дочкою принцесою Анною службу в лондонському Вестмінстерському абатстві. Як повідомляє видання Daily Mail, служба була присвячена сторіччю Королівського британського легіону — благодійної організації, що надає фінансову, соціальну та психологічну допомогу ветеранам збройних сил Великобританії.

Її Величність, яка прибула в синьому пальті та капелюшку (її дочка обрала фіолетовий колір), посміхалася і була в гарному настрої. Однак фанатів стурбувало те, що Єлизавета вперше з'явилася на офіційному заході з тростиною, яку подала їй Анна при виході з машини. Як повідомили в палаці, це не пов'язано з будь-яким погіршенням здоров'я 95-річної королеви. Палиця їй була потрібна просто «для комфорту». Вхід в абатство, як відомо, брукований та нерівний.

Раніше королева вже кілька разів користувалася палицею при ходьбі у 2003 та 2004 роках. Але тоді вона перенесла операцію на коліні.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королева Єлизавета II «витрачає мільйони доларів» на юридичний захист свого сина принца Ендрю, якого звинувачують у зґвалтуванні.

Фото Twitter The Royal Family

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